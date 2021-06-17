郭董買復星BNT 陸釋善意 陳時中：大藥廠只跟政府往來

鴻海集團暨永齡基金會創辦人郭台銘（右）採購BNT疫苗案，一波三折；左為夫人曾馨瑩。（圖：永齡基金會提供）

大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，台灣 疫情爆發後，上海復星醫藥集團表示願意將其參與研發和代理的BNT疫苗 服務於台灣民眾；如果台灣團體、企業向復星採購其代理的BNT疫苗，在協商一致情況下，復星醫藥集團將會基於商業約定，履行責任和義務。

大陸國台辦發言人馬曉是在國台辦例行記者會，被媒體問及台灣民間和企業向上海復星醫藥集團購買BNT疫苗是否可獲原廠授權書時，作上述表示。

對此，疫情指揮中心指揮官陳時中回應，只要有BNT的原廠授權書，台灣就會積極辦理，但是他仍重申，「世界各大藥廠都是跟國家政府往來」。

鴻海集團暨永齡基金會創辦人郭台銘 採購BNT疫苗案，一波三折。業界指出，迄昨日為止，大陸方面已經退一步「釋出善意」，顯示郭台銘採購BNT捐贈台灣已露出曙光，但昨日陳時中一番「大藥廠只跟政府往來」之說，若放在兩岸政治現況看，恐怕將為此案添變數，值得觀察。

郭台銘想購買500萬劑德國BNT疫苗捐贈給台灣，前因政治、商業等問題而卡關。如今商業問題已解，陸方也退讓，而昨日陳時中卻把球（問題）攬在自己身上，恐成郭台銘採購BNT的另一障礙。

業界認為，目前看來最好的解方就是，陸方透過復星把BNT原廠授權書給郭台銘，讓郭轉遞給台灣衛福部，順利進口疫苗，暫不牽涉政治，也成全了各方的愛台灣之心，問題迎刃而解。

陸台辦指出，台灣民間和企業向上海復星醫藥集團購買BNT疫苗是否可獲原廠授權書？馬曉光說，當前台灣疫情持續蔓延、病患死亡不斷增加，只有盡早接種安全高效、數量充足的疫苗，才能早日建立台灣民眾免疫屏障。台灣最新民調顯示，63%台灣民眾贊成透過大陸代理商採購BNT疫苗。

對於國台辦最新發言，陳時中指出，只要上海復星真的願意提供BNT的原廠授權書，台灣就會積極辦理。但是他仍重申，目前遇到最大的困難，是各大疫苗廠都是跟國家往來，指揮中心會持續跟郭台銘溝通聯絡。

郭台銘透過鴻海教育基金會、永齡基金會在6月1日向衛福部食藥署遞交採購輝瑞BNT的新冠疫苗申請資料，但食藥署指缺件原廠授權書，因此延宕至今。鴻海創辦人郭台銘深夜在臉書做出3點報告，強調計畫仍在進行中，未經他本人證實的報導盼「謠言止於智者」。