黑白集／泰菲也打臉 蔡政府外交牌自傷

台灣疫苗缺貨，蔡政府碰到施政麻煩，常打外交牌來化解危機。（本報資料照片）

蔡政府碰到施政麻煩，常打外交牌來轉移焦點或化解危機，往往奏效。例如當台灣疫苗 缺貨，靠著日本慷慨相送，以及美國議員口頭示惠一番，都能化險為夷。然而，外交牌打得太隨便、太氾濫，也會有風險。最近泰國 和菲律賓政府相繼公開否認台灣的相關傳聞，蔡政府必須警惕及收斂一些。

泰國總理府日前否認該國阻擋AZ疫苗出口台灣，主要是蔡總統上「綠色和平」電台受訪時說，台灣6月AZ疫苗到貨不足，是生產疫苗的泰國廠因當地疫情較嚴重，因此優先提供泰國使用。蔡英文雖未指名是泰國政府阻擋，但因語意不清，泰國總理府被問到此事，不能不澄清。總統發言遭外國政府打臉，並非光彩的事。

事隔一天，又發生菲律賓政府否認我國疫苗消息的事。其緣由是，一家媒體報導菲國有意洽購我國產高端疫苗，指揮中心被問到此事，雖未直接證實，卻順勢稱我國「有在尋找合作國家」，彷彿暗示確有其事。為此，當天跌停的高端股價突又飛漲，異常離奇。直到收盤後，菲國總統府否認此一傳聞，眾人又一陣驚呼。

這兩項傳聞未必是政府刻意操作，但一次起於蔡總統發言，一次是有心人放話炒股；結果均遭鄰國公開打臉，相當難堪。外交牌雖然好用，卻非無本生意；若不謹慎，打多了反而自傷。（轉載自聯合報）