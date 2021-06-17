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專家：當初若買下東洋BNT3千萬劑 400多人免犧牲

記者李光儀／台北17日電
BNT疫苗在機場運送情況。（取材自復星醫藥官網）
BNT疫苗在機場運送情況。（取材自復星醫藥官網）

台灣與BNT疫苗失之交臂，中華民國防疫學會理事長王任賢感嘆，如果當初交易談成，「那現在什麼事都沒有了」。他認為，當初找到BNT並簽下購買3000萬劑的備忘錄，確實非常有眼光，但最後決策為何忽然變調，他也不明所以。有當初參與東洋交易談判的生技業人士也透露，若當初簽約成功，最遲今年2月底疫苗就可大量送達，並開始全面施打，或許可免於400多人在這場無聲戰役中失去性命。

王任賢表示，去年陳時中在眾多疫苗裡找到BNT，確實非常有眼光；但後來發現因為是上海復星代理，不可能由衛福部與上海復星簽約，才由上海復星找到東洋來談；當時東洋的任務有二，一是搞定冷鏈，二是不能讓上海復星出現在檯面上。而從後來的發展看，東洋也確實不負使命；只是最後不知道受誰的影響，約才沒有簽成。

王任賢分析，從後來的發展看，確實有很多斧鑿的痕跡；如東洋開始談判後不久，就傳出有「劉姓台商」爆料BNT有中資問題，乃至於後來綠委介入等爭議；至於後來陳時中拿數量、原廠授權去卡，更是沒有道理、無中生有的事，一開始談的就是3000萬劑，「如果這3000萬劑簽下來了，就沒有現在的事，台灣現在真的防疫是世界第一」。

王任賢說，那一次交易破局，後來要再談就很難談。因為當時BNT還沒通過緊急授權，等履約時就會是「現貨市場」，等於馬上可以拿到；但後來再談，就成了「期貨市場」，價格、時間都不是台灣能掌控。

曾參與東洋與政府談判的生技業者也表示，當初和BNT談的交貨時間是從去年年底開始，就算後來期程延宕，最遲應該也會和香港到貨的時間一樣；香港的BNT疫苗是今年2月底到貨，3月初開始施打，台灣大規模施打的時間應該也會差不多，絕對不會有現在的「疫苗荒」情況。

疫苗 台灣 陳時中

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