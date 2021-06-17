高端免疫橋接 美回函打臉：現階段科學地位未定

美國食藥局（FDA）回函給台灣財團法人醫藥品查驗中心（CDE），表明目前不接受以「免疫橋接」替代「三期臨床試驗」方案。（圖：讀者提供）

衛福部食藥署10日公布國產新冠肺炎疫苗 緊急使用授權（EUA）審查標準，療效評估擬以「免疫橋接」方式佐證，「應檢附資料」則強調根據美國 食藥局（FDA ）相關規定制訂。不過，知情人士指出，參與審查EUA的財團法人醫藥品查驗中心（CDE）已獲FDA回函，認為現階段「免疫橋接」科學地位未定。

據本報系聯合報報導，知情人士說，FDA對CDE的回函，形同「打臉」免疫橋接方案，且在對高端疫苗的專家審議會議中曾被多次引述，食藥署卻仍試圖以「免疫橋接」替代「3期臨床試驗」同意高端疫苗EUA申請，動機可議，更無視蔡總統「一定用國際標準來審查」的宣示。

食藥署公布的國產新冠肺炎疫苗EUA審查標準，明訂以3月第一批接種AZ疫苗200位國人免疫原性結果作對照組，以免疫橋接方式衡量國產疫苗產生的免疫原性，是否與接種國外已核准EUA疫苗相當，作為國產疫苗療效評估佐證。該審查標準中也提到，「應檢附資料要求」規定，是參考美國FDA於2020年10月發布的新冠肺炎疫苗緊急授權使用指引。

本報取得CDE5月28日「討論建立國產新冠肺炎（COVID-19）疫苗療效評估方法」簡報載明，美國FDA回函表示，「很遺憾，美國食品藥物管理局仍在討論免疫橋接的方法，目前尚不可能有正式立場」。

知情人士認為，FDA的回函明確表示美國不贊同以「免疫橋接」替代，若食藥署堅持不做3期臨床試驗，單劑高達881元的高端疫苗，可能難以獲得國際認證。

對於我國向美國FDA詢問免疫橋接的可行性，食藥署長吳秀梅說，「不太確定，要再確認一下」。新冠肺炎疫苗專家會議召集人鍾飲文說，專家會議確實曾討論國際上對使用免疫橋接方式的看法，目前國際並無共識，歐盟和韓國傾向贊同，美國則持反對態度。

另據台北中國時報報導，國產疫苗政府力挺高端，醫藥界透露，即將公布二期解盲結果的聯亞生技只是「陪榜」角色，疫苗原本領先的國光生技更直接慘遭淘汰；為了「自謀生路」，聯亞、國光皆表態，要遠赴海外做新冠肺炎疫苗的第三期臨床試驗。

醫藥界盛傳，國光原本在疫苗研發上領先高端，後疑因試驗基準不公而慘遭淘汰，心灰意冷地轉往國外發展二代疫苗。聯亞日前表示，在美國有個合作公司，它已向印度提出申請，獲得印度當地的核准。聯亞生技分析，在印度做臨床有好處，未來可從印度直接向WHO直接提出相關資料，成為國際認可的憑藉。