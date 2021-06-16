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台灣邊作戰邊練兵 疫苗政策犯大錯

記者李樹人／台北報導

台灣疫苗政策失當，如今坐困圍城，台大兒童醫院院長黃立民認為，指揮中心最大錯誤在於心態保守，想藉疫情發展國內疫苗產業，一邊作戰，一邊練兵，看起根本不可行，而關鍵在於主導防疫者不懂疫苗，不懂傳染病，缺乏實戰經驗。

黃立民表示，去年全球爆發疫情時，包括歐美各國、日、韓、新加坡、以色列等，均超買疫苗，多方投資、押寶，買了三、四種國際大廠疫苗，數量更是總人數的好幾倍。

反觀台灣，選擇了一條與其他國家完全不同的路，一開始就沒打算讓所有台灣民眾接種，只採購3000多萬劑，又過於依賴國產疫苗，從結果論來看，此作法顯然是錯誤的。

陽交大公衛所兼任教授、前疾管局長張鴻仁說，政府一直習慣以「便宜、剛剛好」的節儉心態做事，但這種思維不適用於疫苗等戰略物資的採購和研發，「買的數量少，人家不理你，永遠要買便宜，就只能買得到那幾種。」

「我們想要承擔的是什麼風險？」張鴻仁提醒，指揮官要向總統報告此重要問題。張鴻仁說，執政一定會挨罵，只要說清楚、做好風險溝通，「一定有人聽得懂，就會支持你。」

指揮中心另一個錯誤為放棄幫國際大廠代工的機會，黃立民說，包括日、韓、泰都積極參與代工，除了習得技術，也能取得一定的疫苗數量，而台灣明明有機會幫ＡＺ代工，但最後破局，其中緣由讓人想不通。

黃立民建議，政府應積極與國際各大廠商接洽，提早購買明後年的疫苗，不要重蹈覆轍，找兩、三家廠商洽購，費用可以多一點，以確保廠商供貨時間。

至於國產疫苗，黃立民認為，選擇蛋白疫苗等於繞遠路，但「頭洗下去了」，未來一定要走完第三期試驗；此外，應慎重考慮研發代工ＲＮＡ（核醣核酸）疫苗，從中獲得技術。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉持同樣看法，她認為，國產疫苗即使拿到台灣的EUA、開打，仍要繼續做第三期試驗，才能拿到國外正式藥證，否則未來勢必成為台灣孤兒疫苗。

「台灣疫苗不足，這是事實。」何美鄉表示，只能說上位者沒有遠見、預測失準，政府應有積極作為，可以考慮「晶片換疫苗」的可行性與歐美協商。                          

黃立民說，主導防疫者不懂疫苗、傳染病，缺乏實務經驗，還無法容忍不同的聲音，漠視專家建言，只要提出質疑，網軍鋪天蓋地攻擊，到後來「願意講真話，願意當烏鴉的人愈來愈少」，這絕非國家之福。        

黃立民指出，令人無奈的是，指揮中心到現在仍認為自己一點錯都沒有，所謂的專家小組也失去了原有功能，成為貫徹指揮官意志的工具。

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