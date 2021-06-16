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台灣3級警戒滿月 專家建議先降至2.5級

記者邱宜君、謝承恩、許政榆、楊雅棠、林麗玉、王敏旭、張睿廷、江良誠、王慧瑛／連線報導
台北101購物中心傳出精品專櫃人員確診，16日下午2時起暫停營業，全館消毒，不少民眾走到門口才發現沒有營業。記者胡經周／攝影
台北101購物中心傳出精品專櫃人員確診，16日下午2時起暫停營業，全館消毒，不少民眾走到門口才發現沒有營業。記者胡經周／攝影

台灣本土疫情爆發，全國三級警戒於本周六滿月，許多民眾期盼疫情趨緩、警戒降級，也有專家建議先降至2.5級，等長輩打完疫苗再降至二級。

對於是否降級、解封，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將廣納專家雅言，討論不同的情況和可能性，但現在仍是疫情緊張時刻，重點是疫苗要順利施打；如果解封開放不當，將出現「連鎖效應」，防線就會出問題，「這會有互相效應，所以要很謹慎」。

新北市長侯友宜昨表示，新北目前還須謹慎以對，避免疫情回馬槍，本月28日再做滾動式調整。台北市長柯文哲則說，台北市每日確診案例降至10例以下，才要處理這問題，還有12周時間才能將確診壓下去。

台大公衛預醫及流病所教授陳秀熙表示，台灣連續14天有效再生數（Rt值）小於1，近3日全台縣市Rt值也都小於1，這是放鬆警戒的科學證據；如果未來一周所有長照機構及家戶長者均能順利接種，並積極執行家庭及企業快篩、各縣市廣設快篩站等四大篩檢政策，可望降到二級。

陳秀熙提出警戒降級的四大前提，分別為：醫護人員接種達7成、口罩及社交距離落實九成、長者全面接種，以及落實社區、企業、基層醫療、家戶等四大篩檢策略，依照目前狀況，後面兩項仍需加油。

陳秀熙表示，目前醫護施打率超過7成，可降低一半的感染和死亡，如果打到九成，醫護接觸者的感染和死亡可減少6成；現階段民眾戴口罩和社交距離的落實度達九成以上，有效降低小群聚事件，有利於警戒降級。不過，疫苗施打再怎麼快，也要花一、兩周時間，建議三級降到二級的中間，先頒布2.5級，作為緩衝及觀察期。

對於降低警戒等級，台中市長盧秀燕說，「疫苗才是解方」，要施打疫苗建立防護網後，才能確保安全；目前三級警戒，對市民的工作生計、生活都不方便，中央雖把台中風險降等，希望市府防疫措施可部分解封，但須等中央疫情指揮中心在28日檢討後才有定論。

高雄市長陳其邁說，台灣不分縣市、南北，都是防疫命運共同體，若雙北疫情穩定下來，解封時間就不遠了。

柯文哲說，北市每天確診都還在20至30例，趨勢有進步，若要解除管制，不是台北、也不是雙北問題，而是全台要一起想的問題。他並說，就算沒有疫苗，「再給我們一個月時間應該夠，台北市要清零是做得到。」

侯友宜也指出，新北疫情決戰關鍵為板橋、中和、三重這三區，若這三地方堵住，其他地方慢慢收復，努力把疫情壓到最底，看有沒有機會恢復原有的生活；現在沒有權利喊苦、放鬆，仍要全力拚防疫，希望28日以前把確診個案壓到最低。

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