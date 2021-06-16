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台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

記者謝承恩、楊雅棠、邱宜君、許政榆／台北報導
AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影
AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

增167例 施打致死多有病史

台灣16日新增167例新冠肺炎本土確診個案、18例死亡個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，整體趨勢發展稍微往下，但這波疫情稍微不注意就可能復燃，「面對疫情的緊張時刻，現階段希望疫苗要能順利施打」。

日本贈台的AZ疫苗15日開打，但各地陸續傳出長者施打疫苗後死亡的事件。截至16日晚9點，有11例死亡通報，新北、台中各3例，北市、彰化、嘉市、新竹縣市各1例，初步了解這些長者多有慢性病史，各縣市衛生單位已協助釐清死因。

降二級 專家提4篩檢政策

台大公衛預醫及流病所教授陳秀熙表示，台灣連續14天有效再生數（Rt值）小於1，過去3天各縣市Rt值也都小於1，這是放鬆警戒的科學證據，如果未來一周完成長照機構和加護長者疫苗接種，同時積極推動企業、家庭快篩等四大篩檢政策，可望降到二級。

陳時中表示，目前疫情穩定，每天個案數篩檢量4至5萬，陽性率往下降，將廣納雅言，謹慎以對，請專家討論不同情況和可能性。未來逐步解封，不會解到剛剛好，因擔心連鎖效應，防線出問題。

指揮中心統計，16日全國接種超過14萬人次，陳時中說，1天要打這麼多量，實在不簡單，未來疫苗來量更大時，一周打上百萬劑應該是沒有問題。第二批莫德納疫苗於6月18日配送7萬3200劑，除開放第一類至第3類對象接種，另供國航機組員、民航航空第一線人員，陳還透露，新一批莫德納疫苗也將抵台。

雙北趨穩定 苗栗確診較多

16日新增167例本土確診個案中，新北市65例最多，其次為台北市50例，苗栗縣21例。陳時中表示，雙北比較穩定，近日苗栗確診較多，原因在於隔離中的高風險人員陸續第二次採檢，陽性率較高，在確診21例中，20例為隔離者。

指揮中心統計，4月20日迄今確診個案1萬2161例，依WHO嚴重度分類，共有2146人重症，占比為17.6%。年逾60確診者共4259人，重症率為34.4%，達1465人。

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疫苗 陳時中 疫情

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