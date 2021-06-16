洽購BNT疫苗進度卡關兩周 郭台銘終於說話了

鴻海創辦人郭台銘深夜在臉書做出三點報告。圖／取自郭台銘臉書

郭台銘 透過鴻海 教育基金會、永齡基金會在6月1日向衛福部食藥署遞交採購輝瑞BNT的新冠疫苗 申請資料，但食藥署指缺件原廠授權書，因此延宕至今。鴻海創辦人郭台銘深夜在臉書做出三點報告，強調計畫仍在進行中，未經他本人證實的報導盼「謠言止於智者」。

衛福部食藥署日前有條件通過輝瑞／BNT疫苗的緊急授權，讓郭台銘與廠商交涉能更方便。

郭台銘指出，第一，向衛福部申請疫苗專案輸入一事，目前正按計劃進行中，深知國人的殷殷期盼，必將全力以赴；二，所有的媒體報導，只要是未經他本人或永齡基金會證實，全都是與事實不合，不管是媒體臆測，或是未經我方證實之消息來源，其目的或許是在阻撓取得疫苗一案的進行，實際圖謀我方不得而知，謠言止於智者，央求社會大眾不要聽信這些未經證實的消息。

三，郭台銘感謝衛福部食藥署周署長及其同仁在端午節假期間，犧牲假日與他本人及團隊一起開會討論專案進口的相關細節，也感謝部長陳時中在周日深夜還親自致電與他，承諾將全力協助此次疫苗專案輸入，以做為慈善宗教，工商企業協助政府進口疫苗之範例。