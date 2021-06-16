接種亂象…烈日排隊累死長者 91歲翁身體不適送醫亡

基隆市中山區一處山上有一幅最感人的背影，是一名孝順的孫子，從山坡上「公主抱」的方式，安安穩穩地抱著他的阿公下山到施打站打疫苗，這300公尺的路程，被鄰居讚是「人世間最美的風景」。(圖:張哲源提供)

端午連假結束首日，全台同步施打日本提供124萬劑AZ疫苗 ，北市採網路預約制，出現不少混亂，桃園有老翁排隊等候施打疫苗時身體不適送醫不治。

柯被嗆別讓老人罰站

昨天疫苗大規模施打首日，許多縣市出現大排長龍等狀況；台北市許多長輩在烈日下拄著枴杖、坐著輪椅排隊等候進場打疫苗，抱怨聲不斷，台北市長柯文哲還被家屬嗆：「市長，不要讓老人家在外面罰站。」高雄市長陳其邁巡視施打時，一度為動線混亂責備官員，南投縣長林明溱為電話預約困難道歉，仍向中央喊話開放地方買疫苗。

台北市許多拄著拐杖、坐輪椅的長者在大太陽底下排隊一、兩小時，令人不捨，民眾反映線上預約操作難、動線不適合老人、不易保持社交距離，直批政府超前部署「根本就是零」。

台北市採線上預約制，余先生請假帶高齡102歲的父親打疫苗，抵達接種站才知施打順序不是預約號，而是以身分證最後一碼分流，不禁抱怨「打個疫苗弄成這樣，不是擾民嗎？等一個小時就是另類大型群聚。」

一名90歲父母打疫苗的市民說，通知早上10點打，等到11點半還沒輪到，本來以為網路預約不用等太久，沒想到還是要讓高齡失智的父母狂曬太陽，很心疼。

桃園91歲張姓老翁由家人陪同接種疫苗，醫護人員叫號時，坐在輪椅上的他臉色發白、沒呼吸，搶救無效，到院前死亡。老翁核酸檢驗陰性，衛生局初判死亡與大腸癌病史有關。

中壢一名88歲老婦，上午10點多等候接種，排隊到下午1時才完成，2時多返家後急著用餐，粽子咬兩口就休克，緊急送醫已沒有呼吸心跳。里長吳導君表示，老婦有慢性病史與高血壓 ，可能肚子太餓，一回家急著用餐噎到致死。

分區降級？陳：不排除任何可能

台灣昨天新增本土確診案例132例，連續三日確診數降到200例以下，死亡八例也是20天來首度跌至個位數；疫情 趨緩，防疫警戒是否降級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，疫情隨時變化，不排除任何可能。