黑白集／日本疫苗真有效 成了綠營「戰略物資」

高雄市長陳其邁15日一天三度到巨蛋體育館視察接種站情況，也與長輩寒暄問候。(圖:高雄市政府提供)

蔡政府向日本 緊急調來疫苗 ，指揮中心超前分配，高雄市在貨櫃落地後即發出注射通知。綠營大內宣部隊立馬出動，藉陳其邁的從容有序砲打柯文哲 的混亂無章，於是「向高雄學習」取代「雙北救全台」成為抗疫主旋律。阿中雖漸不支，但後繼有邁邁。

一個月來，高雄市府作足防疫排場，有如去年順時中神壇之威武。指揮中心以未注射人數為高雄量身訂做分配公式，邁邁一派悠然，照抄日本「宇美町」接種模式，引不少藍綠首長仿效。對比之下，柯市府被踢爆「好心肝」特權接種，便成了中央疫苗荒的代罪羔羊。

日本送來的疫苗不多，已足夠綠營發動認知作戰。柯文哲逆時中搶救台北城，卻因疫苗接種失算，被爆打不如陳其邁效率高。但戲演過頭總會穿幫，如果雙北必須學高雄，害數百人枉死的指揮官不早該負荊請罪？

日方透露，原本台灣只要100萬劑；民眾感激之餘不免焦慮：杯水車薪如何扭轉疫情？人們看到「向高雄學習」大旗升起，才恍然大悟：原來疫苗搶救的是蔡政府。

府院求得日援，先作外交大內宣，再分送南部縣市鞏固基本盤，外加滿朝文武自己人顧好顧滿。接著精心布局「高雄戰雙北」，一苗多吃，瞻矚過人。以人道疫苗作政爭子彈，總統英明：疫苗果然是戰略物資。