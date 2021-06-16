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想當數位領頭羊 柯文哲政策害慘老人家

記者 林麗玉
15日上午8點不到就有許多長者到台北榮總排隊打疫苗，院方雖貼心準備輪椅給長者乘坐，但天氣炎熱，長輩與家屬苦不堪言。(記者邱德祥／攝影)
15日上午8點不到就有許多長者到台北榮總排隊打疫苗，院方雖貼心準備輪椅給長者乘坐，但天氣炎熱，長輩與家屬苦不堪言。(記者邱德祥／攝影)

日本贈台AZ疫苗，高雄搶先布局，台北市長柯文哲批評「政治內線交易」，結果昨天(15日)安排長者接種首日，北市狀況多得離譜，柯竟還怪長者太早去排隊。捨健全的民政系統不用，堅持採取線上預約制度，滿腦數位城市的柯文哲，真成了「天龍國市長」，就是似乎欠缺對長者關懷的柔軟同理心。

這次北市疫苗之亂，從周日開放預約早已引發民怨，所有里長從早忙到晚，協助預約的電話沒停過。但預約好了，更讓長輩傻眼，系統僅通知時段，還有接種站要爬坡或設在三樓，市府規畫場地僅想到大小，卻忽略施打對象是行動不方便的老人家。

明明知道長者有數位落差，北市卻堅持推線上預約系統，要長者的晚輩家人多協助，結果僅3萬多人完成預約，還有1萬多人靠傳統民政系統，由里長逐一發通知單，反讓長輩更搞不清楚，到底按照預約還是通知單上的區里分流施打？

施打第一天，許多老人家排隊兩小時曬大太陽，市府未認真檢討改進，柯文哲還酸：「早來也不會給你早打，這麼早來排隊幹什麼？」堅持數位城市的柯文哲，遇事一貫先頂中央推基層，就是忘了自己應有的「患者為先」醫者心，更忘了市長理應關懷長者。

疫苗預約系統趕不上實際需求，柯文哲先怪罪行政院政務委員唐鳳，「不是一年前就要準備嗎？」然後堅持北市自己弄，卻無視民政系統長年下來累積的基本功，最後還是要民政系統收爛攤子。柯文哲心中的數位城市，真的準備好了？只看報表，無視民怨的市長，是不是離市民太遠了？

柯文哲 疫苗 日本

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