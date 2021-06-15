台灣高端申請EUA 最快7月審

高端二期解盲後，傳出菲律賓有意認可台灣EUA並已發函，但不久後就遭菲國否認。記者蘇健忠／攝影

台灣 高端二期解盲後，15日公告正式向食藥署申請緊急使用授權（EUA），同時傳出菲律賓有意認可台灣EUA標準並已發函，顯示國產疫苗 出口有望，但不久後就遭菲國否認，利多利空消息交錯，高端股價 15日如同雲霄飛車起伏。外界質疑，這是特定人士釋放假消息炒作股價，主管機關應該要有所動作。

金管會證期局表示，股市有建立監視制度，對個股都有執行監視查核，若發現有投資人散布流言、不實資料或不法炒作、彼此間共同討論或約定炒作特定個股，導致價量異常的具體事證，將依相關規定辦理，並移送檢調偵辦，以維護投資人權益及市場交易秩序。因有民眾檢舉質疑內線交易，高檢署指示士林地檢署調查，士檢證實已分他字案，調查是否有人員涉嫌證券交易法等弊端。

食藥署長吳秀梅15日晚表示，尚未收到高端申請文件，且就算收件，也需等到7月初AZ疫苗的中和抗體效價試驗結果出爐，才會召開專家會議審查。吳秀梅表示，正在等待中研院執行AZ疫苗中和抗體的試驗報告，且結果出爐後，需要交由第三方公正單位進行相關統計分析。

高端的合作夥伴東洋15日也宣布，東洋將受高端委託執行高端疫苗充填工作，若加上屬上游的台康的載體蛋白製造，本土疫苗供應鏈將正式動起來。高端總經理陳燦堅表示，接下來將以取得國際認證為目標，接續申請第3期臨床試驗，也與巴拉圭亞松森大學醫學院簽署MOU，「台灣疫苗要走進國際並不困難。」

但高端股價在解盲、菲國認可台灣EUA等利多加持下仍持續上攻，15日開盤漲停一度收復300元大關，但隨後急殺至跌停，而疫情指揮中心副指揮官陳宗彥15日上午表示，高端與聯亞正在尋找海外合作試驗國家。模稜兩可的說法也讓股價反彈至平盤附近。但對於菲國來函的說法，食藥署隨即否認稱「沒有收到來函」，菲律賓媒體也報導，菲國官員否認相關消息，「特別是那些沒有經過菲律賓FDA緊急使用授權的疫苗」。