最美背影 孝孫「公主抱」阿公走300公尺斜坡打疫苗

最美背影！孝孫公主抱阿公走300公尺斜坡打疫苗。圖／張哲源提供

今天台灣 各地為85歲以上長者施打疫苗 ，很多地方有長者坐輪椅、持拐杖的畫面，但是基隆市中山區一處山上，卻有一幅最感人的背影，是一名孝順的孫子，從山坡上「公主抱」的方式，安安穩穩地抱著他的阿公下山到施打站打疫苗，這300公尺的路程，被鄰居讚是「人世間最美的風景」。

從事環保工作的工程師張哲源，今天晚間在他的臉書貼了一張感人照片，他說，這是今天最感人的背影。他的鄰居，30多歲，從山坡上抱著他的阿公，下山到施打地點，因為想親力親為照顧家人，願意留在基隆家人旁邊，相信多數留在基隆的青壯年一輩都有相同的感受，這是人世間最美的風景。

這張照片是一名孝順的孫子，從山坡上「公主抱」的方式，安安穩穩地抱著他的阿公下山到施打地點，這300公尺的路程，鄰居都讚孫子是最溫暖的雙手。

張哲源說，他們住在協和里，施打站是在山下的中山高中，距離近300公尺，全都是斜坡，很多人都是抬著輪椅送長輩下山，十分的辛苦，但也因此出現很多感人的畫面。但斜坡上有馬路，如果有防疫 計程車可搭就可以不用這麼費力氣，市府可以再多宣導，民眾並不知有車可以搭。