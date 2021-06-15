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G7公報後 美國與歐盟峰會聲明重申台海和平穩定重要性

疫苗接種率達70% 紐約全面解封

台AZ疫苗開打 各地爆施打亂象 累死長者

記者楊雅棠、邱宜君、許政榆、謝承恩、林麗玉、曾增勳／連線報導
高雄巨蛋疫苗接種站15日替長輩施打疫苗，醫護人員比照日本「宇美町」式施打法，讓長者排排坐好，由醫護滑過去逐一施打。記者劉學聖／攝影
高雄巨蛋疫苗接種站15日替長輩施打疫苗，醫護人員比照日本「宇美町」式施打法，讓長者排排坐好，由醫護滑過去逐一施打。記者劉學聖／攝影

端午連假結束首日，台灣各地同步施打日本提供124萬劑AZ疫苗，北市採網路預約制，出現不少混亂，桃園有老翁排隊等候施打疫苗時身體不適送醫不治。

死亡病例降到個位數

台灣15日新增本土確診案例132例，連續3日確診數降到200例以下，死亡8例也是20天來首度跌至個位數；疫情趨緩，防疫警戒是否降級？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，疫情隨時變化，不排除任何可能。

陳時中表示，這波疫情5月11日至今，確診個案1萬1722人，包含境外移入個案，已有6188人解除隔離，比率超過5成。從疾病採檢或發病日來看，緩坡下降，朝好的方向走，但不能放鬆，要持續注意。

陳時中表示，各縣市廣設疫苗接種站，估計速度快一點，因此決定提早於17日起發送第二批疫苗，除依各縣市75歲以上人口比率發送，也考量疫情風險程度，北市、新北等高風險縣市增配1成，桃園、台中、基隆、苗栗及彰化等中高風險縣市增配5%，預計配送38萬5800劑，連同台東、屏東及外島撥補的9千劑，總計有39萬4800劑。

柯被嗆別讓老人罰站

15日疫苗大規模施打首日，許多縣市出現大排長龍等狀況；台北市許多長輩在烈日下拄著枴杖、坐著輪椅排隊等候進場打疫苗，抱怨聲不斷，台北市長柯文哲還被家屬嗆「市長，不要讓老人家在外面罰站。」高雄市長陳其邁巡視施打時，一度為動線混亂責備官員，南投縣長林明溱為電話預約困難道歉，仍向中央喊話開放地方買疫苗。

1名婦人說，看到排隊人龍，難道不是防疫破口嗎？還有老翁未預約，直接持施打通知單至國小接種站遭拒絕，與維持秩序警方起衝突，氣得破口大罵。

有人一等3、4小時

桃園許多長者擔心「打不到」提早到場排隊，有學校的接種站隊伍綿延近600公尺，有人一等3、4小時，還有91歲長者等候期間身體不適送醫不治，另位長者當場休克，送院恢復意識，還有位婦人打完疫苗後吃東西，意外噎死。

15日新增132例本土病例，62例男性、70例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於6月1日至6月14日。  

5月11日爆發本土疫情以來，至6月15日，累積1萬1934名本土確診個案，造成448人死亡。

新北市15日起優先安排設籍新北85歲以上長者施打疫苗，怕痛的長者接種時表情顯得緊...
新北市15日起優先安排設籍新北85歲以上長者施打疫苗，怕痛的長者接種時表情顯得緊張。記者侯永全／攝影
疫情趨緩 仍有隱憂 製表／醫藥組
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疫苗 疫情 陳時中

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