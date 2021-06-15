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向華強妻：「台灣省」現被全世界恥笑 只想快點逃離

記者林則宏／即時報導
圖為向華強（右一）、陳嵐（右二）今年1月為媳婦在台北辦歸寧宴與孫女百日宴。（取自陳嵐微信）
圖為向華強（右一）、陳嵐（右二）今年1月為媳婦在台北辦歸寧宴與孫女百日宴。（取自陳嵐微信）

香港影視大亨向華強父子早前申請來台依親居留，未獲內政部移民署許可。據香港文匯報報導，向華強的台籍妻子陳嵐14日在微博發文，對於在台灣無法接種新冠疫苗表達不滿，並表示將考慮回中國施打。

報導稱，向華強的兒子、藝人向佐、郭碧婷夫妻早前回台產女，陳嵐也從香港到台灣，近幾個月一直待在台北含飴弄孫。

陳嵐端午節當天在其個人微信發文祝賀大家端午節平安，並稱，「可惜我出生地台灣省現在被全世界恥笑中！我不敢在台北偷打疫苗（用特權也不敢）只能快點逃離」。

陳嵐並稱，要帶一群朋友們搭她的新飛機去能打疫苗的地方了，可能是「最寬容大度的祖國大陸」。

不過今年1月向華強與陳嵐在台北辦媳婦的歸寧宴與孫女的百日宴時，曾在微信發文稱，「在此不能不讚下台灣疫情控制得最好，至少現在還能辦二百多人的喜宴。比全世界很多地方安全多了。」

針對向華強父子申請來台依親居留，內政部移民署今年2月底曾發布新聞稿表示，經會商相關單位審查認為，該案有「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條所規定的不予許可情形，依規定不予許可居留。

向華強被指曾公開支持北京當局制定港區國安法，陳嵐在香港爆發反送運動中期間也曾發文譴責香港年輕人，其子向佐則有中共共青團旗下「中華全國青年聯合會」委員的身分。

香港 台灣 端午節

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