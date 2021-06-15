新聞評論／扶植疫苗產業再重要 也不能拿人命賭

日本贈送的124萬劑AZ疫苗15日開放85歲以上長者施打。(中央社)

台灣 新冠疫情 及死亡率居高不下，而國際認證之疫苗 嚴重不足，國產疫苗則僅完成二期解盲。在避疫的恐慌下，有錢有勢的人紛紛自尋特權管道接種，大多數普羅百姓則忿懣不平，社會氛圍瀕臨炸鍋。但國產疫苗卻引發諸多疑慮，據報導衛福部去年10月即決定免除國產疫苗的「三期試驗」程序；今年3月，更決定依二期試驗與AZ疫苗的「抗體濃度」比較，決定是否發給它緊急授權藥證（EUA）。我們呼籲政府必須三思，不能拿人民的性命當賭注。

衛福部先前對國產疫苗做出「不做三期」的決定時，台灣尚無本土疫情，每日只有零星境外移入。當時因台灣幾無病毒環境，所以臨床三期很難做；衛福部因而決定取巧抄捷徑，儘管決策邏輯頗有爭議，外界還比較能夠想像。問題是，在稍早無疫情的情況下，台灣民眾都不願接種AZ疫苗，遑論去接種國產疫苗。簡言之，在無疫情時，即使政府緊急授權放水，因接種人數不會太多，對台灣的成本也比較小。

但5月之後情況驟變，台灣已近有1萬2000人確診，死亡皆在雙位數。目前的情況是：一則病毒四散，三期臨床其實有更多執行的條件；二則民眾接種的意願提高，但因國際疫苗嚴重不足，將有為數不少的群體必須接種國產疫苗。如此一來，政府倉促放行的國產疫苗，將打在數十萬、數百萬台灣人身上。

我們關心的是，萬一程序跳躍的國產疫苗有風險，這就變成數百萬台灣人要共同面對的風險。所謂「無疫情即無風險」，國產疫苗不做三期，是政府在稍早「無疫情」時做的決定；但如今卻要應用在當下「疫情氾濫」的情況，這難道不是一個嚴重的決策盲點？

政府跳過三期臨床試驗直接發給國產疫苗緊急授權，顯而易見的風險有兩個。其一，高端所使用的S-2P蛋白質會不會產生重大副作用，從區區3000個二期試驗樣本，未必看得出來。假設這種活性蛋白有萬分之一的致命率，3000個樣本點未出現死亡，似很正常。一旦擴大施打到500萬人身上，其死亡數就是500。這是多可怕的人命成本？

其二，疫苗的保護力除抗體外，還要看T細胞。二期臨床試驗結果只看得到抗體，卻看不到T細胞。所以只檢查抗體就給予緊急授權並普遍接種，極可能產生許多「保護力不足」的接種者。如此一來，台灣的疫情可能拖長，各行各業都受傷，經濟成長將受到重大影響。

正當台灣疫情流行，國產疫苗不做三期試驗，政府即逕核發緊急藥證，其社會成本不可謂不小。這些情境發生的機率是多少，目前沒有人知道；可能是20％，可能是10％，也許有官員覺得可以「賭一把」。但必須提醒的是：萬一賭輸了，台灣將不僅損失幾趴的經濟成長，而可能是成百上千條人命，包括因爭搶疫苖而撕裂的社會，以及人民對政府的憤怒與挫折。

世衛組織之所以不願採取「抗體計算取代臨床三期」的橋接，正是因為人命關天，在人本關懷的前提下不能輕易妥協。台灣如果僅為「扶植本土產業」的下位考量，而輕易放棄人本理念，這會是蔡英文的選擇嗎？

質言之，蔡政府的盲點，就是搞混了「施打疫苗」與「疫苗產業」的目的。疫苗產業是為了培育「未來」可能疫情的自主防衛能量，但是疫苗施打卻是為人民免於「當下」的生命威脅。沒有當下，哪裡有未來？沒有生命安全，又何來產業前景？政府的當務之急，就是極力爭取國際認可的疫苗，絕不可本末倒置！