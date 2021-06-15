美大學要求返校先接種 台生驚覺AZ不被認可

台中市一名留學生為返回美國上秋季課程時，學校竟通知他，須打完疫苗才可以返校，而且AZ疫苗因為未獲FDA通過緊急使用授權，並不在學校認可的3種疫苗範圍內。(示意圖／台中市政府提供)

當台灣尚缺疫苗可打，且沒有廠牌可以選擇時，台中市一名留學生 為返回美國上秋季課程時，學校竟通知他，須打完疫苗才可以返校，而且AZ疫苗因為未獲FDA通過緊急使用授權，並不在學校認可的3種疫苗範圍內，讓這名留學生的家人頗為吃驚，只好準備提前返美，等打了被認可的疫苗才能返校。

這位留學生的母親說，兒子就讀的是美國加州大學 洛杉磯分校UCLA，原本也不相信學校會有這樣的制度，但幾經詢問，才確認確實如此。

她的友人再進一步上網了解，發現對於暑假過後的新學年規畫，美國有越來越多大學強制規定學生必須完成新冠疫苗接種，今秋才能返回校園；且據美國大學院所協會(AACU)表示，越來越多大學可望加入全面要求學生打疫苗。

雖然從法律角度來看學校是否有權強制要求學生打疫苗？大學之間看法不一。但美聯社曾報導，大學因為某些傳染疾病而要求學生打疫苗，在過去便有前例，加州法院2020年判決指出，加州大學(University of California)旗下學校，可要求學生施打流感疫苗 。

這位留學生的母親說，也因為如此，許多今秋準備返美讀書的留學生，都將會因多數大學要求先打了疫苗再回校上課而必須提前返美。

這項訊息在友人間傳開後，也有人說，歐盟疫苗護照將在7月1號正式上路，將疫苗護照作為各國通行的認證，但台灣不僅沒有足夠的國際認可疫苗，國產疫苗也不在歐盟或國際認證之列，未來商務人士、有旅遊需求的民眾要出國，該怎麼辦？