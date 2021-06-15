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1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

美疫苗量已足夠停發EUA 台製疫苗雪上霜

記者謝柏宏／台北15日電
高雄市14日起替87歲以上老人接種疫苗，醫護人員在鳳山體育場接種站演練「醫護動，人不動」的日本「宇美町式」接種法。(記者王昭月／翻攝)
高雄市14日起替87歲以上老人接種疫苗，醫護人員在鳳山體育場接種站演練「醫護動，人不動」的日本「宇美町式」接種法。(記者王昭月／翻攝)

美國國內新冠疫苗供給過剩，美國食品藥物管理局（FDA）傳出不再審查新冠疫苗緊急使用授權（EUA），台灣的兩家國產疫苗廠高端疫苗與聯亞生技，雖然新冠疫苗的技術來源與美國息息相關，外界預料高端疫苗拿不到美國的EUA，已確定無緣進軍美國市場，聯亞生技則仍待美國關係企業Vaxxinity確認是否仍具資格。

中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，WHO正在推動疫苗免疫橋接計畫和大規模三期人體試驗，國產疫苗將透過這兩個管道取得國際認同。美國可能覺得本身疫苗量夠了，於是認為沒有必要再開放EUA，陳時中說：「這可以想像」。

專家分析，國產疫苗廠進軍國際已有三大挑戰：一是WHO對於「免疫橋接」尚未達成共識，國產廠能否以此取代三期臨床仍有爭議；二是各大廠早已展開全球攻城略地；三是新冠病毒變異愈來愈快，國產疫苗以次單位蛋白質疫苗為技術，應變速度不夠快。如今FDA停止接受EUA申請，對國產疫苗進軍國際恐再新增一項挑戰。

FDA已宣布除了最後一支Novavax疫苗可以獲EUA許可外，以後將不再發EUA許可給任何一家疫苗廠。截至目前，輝瑞（Pfizer）、嬌生（J＆J）及Moderna的新冠疫苗已通過EUA在美國使用，來自英國的AZ疫苗則尚未通過。

至於台灣的兩家國產疫苗廠中，高端疫苗的原始技術源來自美國國家衛生研究院（NIH），公司在台灣完成二期臨床試驗之後，下一步是規畫到歐洲荷蘭進行三期臨床試驗，目前尚無至美國申請三期臨床試驗的動作，預料後續也沒有機會到美國申請EUA。

聯亞生技的新冠疫苗，則是與聯亞生董事長王長怡在美國的事業共同開發，並已由關係企業Vaxxinity登錄二／三期試驗，尚無法得知是否仍然有申請EUA的資格。

根據美國FDA去年10月公布的新冠疫苗EUA門檻，疫苗必須完成三期臨床試驗的期中分析，並有3000名以上受試者完全施打，並持續追蹤兩個月以上，再提出期中報告證明申請疫苗有50％以上的保護力，同時還要對照組至少出現五名重症案例為佐證，具備這些條件才會進行EUA審查。

疫苗 美國 FDA

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