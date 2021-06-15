小兄妹掏零用錢 捐萬個防疫面罩

一對國小兄妹用存了多時的零用錢買了1萬個愛心防疫面罩，還寫信說要一起並肩作戰、打敗病毒。(圖：新北市新聞局提供)

「我和哥哥拿出零用錢，買了1萬個防護面罩，希望我的面罩能夠幫到侯市長和第一線的醫護人員。」

新北市政府的好日子愛心大平台，昨收到一對國小兄妹捐贈的1萬個愛心防疫 面罩，是他們用存了許久的零用錢所購買，要為前線防疫人員加油。

小兄妹還親筆寫一封信給市長侯友宜 ，說要一起並肩作戰、打敗病毒，童言童語又溫暖的愛心，令許多民眾感動不已。

新北市社會局長張錦麗分享信件內容，信中除了寫到女童和哥哥拿出零用錢買1萬個防護面罩之外，也提及「我現在只能在家上課、不能外出，這時我才感受到自由的美好」，還說「我知道防疫如同作戰，我很高興能夠跟市長並肩作戰，讓市長牽起我的手，打敗COVID─19。」文末還特別手繪一隻大手與一隻小手，共同打敗病毒的示意圖，並且寫出精神標語「枕戈待旦，滴水穿石」。

侯友宜透露，兩位小朋友真的很可愛，還提醒他收到面罩要回電，因為怕缺錢又幫忙匯錢的叔叔會將買面罩的錢「吃掉了」，童言童語的叮嚀讓他覺得既溫暖又感動，他特別謝謝兩位情義相挺的國小兄妹。「新北市好日子愛心大平台」，至今已累計捐款台幣3億6964萬餘元。