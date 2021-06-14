台北85歲施打AZ疫苗 接種站在3樓 議員：城市障礙賽？

台北市上午首次進行85歲以上長者施打AZ疫苗，由長庚醫院負責的民生國小施打據點出現長者排隊施打潮，預計將施打1000人。（記者曾原信／攝影）

台北市AZ疫苗 今天開始施打，對象是85歲以上長者，不過有議員批評，部分接種地點在3樓，「打疫苗就像城市障礙賽」。

台大醫院一早有很多長者到場報到準備施打，台大醫院出動很多醫療人員疏導，因此施打秩序井然，長者報到門診後坐定，醫療人員逐一施打，增快速度，僅出現一位長者施打完身體不適，院方立即以病床帶到旁邊休息妥善照顧。

台北市議員游淑慧發現，康寧國小原本安排在3樓施打，結果昨天很多里民打給里長反應，今天現場緊急跟衛生局及教育局 溝通協調，改為在一樓施打，但成德市場，卻仍然維持3樓施打，長輩要慢慢等市場內狹小的電梯，或是拄著拐杖慢慢爬到3樓。

台北市上午首次進行85歲以上長者施打AZ疫苗，由於疫苗施打針較淺，施打過程快速（記者曾原信／攝影）

游淑慧說，安排的場所不適當，打疫苗就像城市障礙賽。今天施打的對象是85歲以上長者，市府居然天兵的安排在學校和市場的3樓。

游淑慧說，她的的團隊到幾個施打點了解狀況，大致順利，只是長輩真的很辛苦，不但高溫 排隊， 有一些施打點還像障礙賽一樣，考驗長輩的體力，在33度的高溫中排隊、前進、等待。

另外，預約系統的排序和現場施打排序不一樣，造成爭議。多處施打點根本不管預約系統排序，現場再搶一次、先排先贏，打個疫苗都好像必須層層關卡、殺出重圍，搶預約、搶排隊。

游淑慧也說，恐有群聚風險，今天如預料會施打熱烈，而85歲以上長者大部分還需要家人陪伴， 因此許多施打點都大排長龍，瞬間湧入百人以上等候。目前台灣的篩檢率還是偏低， 無症狀或輕症的感染病患，可能還潛藏社區裡面，讓群聚施打造成一定風險。她也感嘆，期待疫苗的急迫心情，讓大家再辛苦也要去。