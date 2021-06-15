台疫情緩 連2天確診低於200人 AZ大規模開打

機組員檢疫期限將加嚴，七月後未施打疫苗或第一劑未滿兩周，檢疫天數將為「七加七」。（本報系資料照片）

全台實施三級警戒即將滿月，昨新增185例新冠肺炎確定病例、15例死亡，連續兩天新增人數低於200，指揮官陳時中 指出，整體確診病例這幾天看起來比較平穩，從發病日和採檢日來看，都有往下趨勢，是比較好的跡象，尤其雙北也朝好的方向，但仍然不可鬆懈，大家要一起撐住。這波本土疫情自5月11日起，至6月14日，已有1萬1802人確診，死亡人數達440。

據本報系聯合報報導，今天是日本贈台124萬劑AZ疫苗大規模接種開打日，以高齡長者為主，新竹市等部分縣市昨天已搶頭香開打，多數縣市這兩天都在準備，忙著安排通知與運動場、會場動線和施打方式。陳時中說，排隊打疫苗時，一定要戴好口罩、保持社交距離，「大家要自主，不要一窩蜂擁擠」。

此外，孩童防疫補貼和勞工紓困 貸款今起開放申請。孩童防疫補貼對象為國小以下孩童、以及國、高中（含5專前3年）身心障礙生，每人1萬元(台幣，下同)，從今天開始上網登記，或是6月18日起，到指定銀行的ATM提領，預計將有250萬人符合資格而受惠。

至於2019或2020年各類所得總額在50萬元以下、信用沒有問題的勞工，可以申貸10萬元的勞工紓困貸款，但名額只有50萬人。

昨新增185例本土病例，83例男性、102例女性，介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月28日至6月13日。個案以新北市98例最多，其次為台北市42例，基隆市14例，桃園市10例，苗栗縣7例，花蓮縣4例，彰化縣及新竹縣各3例，宜蘭縣2例，台中市及雲林縣各1例。雙北地區以外縣市共45例，37例為已知感染源、5例關聯不明、3例調查中。新增15例死亡個案，男性9人、女性6人，年齡介於50多歲至90多歲。

陳時中表示，疫情趨勢向下，可從解隔離人數增加，以及專責病房和專責ICU空床持續增加，看出端倪。5月11日至6月12日累計1萬1547人確診，已有5,802人解除隔離，達確診人數的50.2%，等於超過一半確診者可以返家自我健康管理。