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捷運站對女狂咳製造恐慌 台雙胞胎兄弟檔法辦

記者林昭彰／新北15日電
張姓孿生兄弟涉嫌在台北捷運徐匯中學站外，追逐年輕女子並故意朝她咳嗽，造成恐慌。(翻攝賴小姐提供影片)
張姓孿生兄弟涉嫌在台北捷運徐匯中學站外，追逐年輕女子並故意朝她咳嗽，造成恐慌。(翻攝賴小姐提供影片)

新北市三重、蘆洲是疫情熱區，31歲張姓孿生兄弟光天化日在捷運徐匯中學站門前追逐一名年輕女子，故意狂咳嗽，造成女子驚嚇奔逃；二人前天到案，竟說只是好玩、惡作劇，警方認為疫情期間二人行為造成民眾恐慌，依違反社會秩序維護法移送簡易庭裁罰，並通報衛生單位追究傳染病防治法責任。

社會秩序維護法第63條一項六款規定，蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞，可處3日以下拘留或3萬元台幣以下罰鍰。

警方調查，被害女子本月12日上午11時許，行經徐匯中學站與百貨商場共構大樓門前，才剛上樓梯走向二號出口，一名戴口罩的男子突然刻意靠得很近，對著女孩狂咳嗽；女子當場受到驚嚇，轉身逃跑，此時又出現第二名男子上前追逐，也對著女孩猛咳。

由於是疫情期間，二名男子咳嗽舉動令女子害怕，脫身後驚魂未定，向捷運站務人員反應，並向徐匯廣場調閱監視器，發現兩名男子疑似雙胞胎，常坐在捷運站出口旁超商樓梯。

當事人未報案，13日由朋友將事發過程與影片、照片貼文到臉書社團爆料公社，提醒民眾留意，警方才獲知此事，立刻查出這對男子是住在捷運站附近的卅一歲張姓雙胞胎兄弟，通知到案說明。

張姓兄弟無業遊手好閒，但沒有不良素行記錄，常在捷運站超商門前活動，他們供稱沒有染疫風險，當時有載口罩，純粹只是好玩，故意對女子惡作劇。

警方找到受害女子，她表示暫不提告，但據了解，她之前就曾於相同地點被其中一人大吼，當時也十分害怕。

警方認為疫情期間二人這種離譜行為已造成恐慌，觸犯社維法；另對張姓兄弟測量體溫、觀察症狀，通報衛生單位查核身體狀況，兩人若違反傳染病防治法，建請嚴懲。

捷運 疫情 超商

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