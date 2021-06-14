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台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

記者楊雅棠、黃惠群、邱宜君、陳雨鑫／台北14日電
台灣中央流行疫情指揮中心14日召開臨時記者會說明。左起發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者楊雅棠／攝影)
台灣中央流行疫情指揮中心14日召開臨時記者會說明。左起發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者楊雅棠／攝影)

台灣新冠肺炎本土疫情升三級警戒以來，昨天首度單日新增病例低於200例，今天再度低於200名。指揮中心指揮官陳時中公布今天國內新增185例新冠肺炎確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增15例死亡。他說，疫情來看起來是往好的地方發展，但大家還是要撐住才行。

今日新增的185例本土病例，為83例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月28日至6月13日。個案以新北市98例最多，其次為台北市42例，基隆市14例，桃園市10例，苗栗縣7例，花蓮縣4例，彰化縣及新竹縣各3例，宜蘭縣2例，台中市及雲林縣各1例。其中雙北地區以外縣市45例中，37例為已知感染源、5例關聯不明、3例調查中；相關疫情調查持續進行中。

台灣新增185例確診個案。(圖：指揮中心提供)
台灣新增185例確診個案。(圖：指揮中心提供)

新增15例死亡個案，共計為男性9位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月8日，確診日介於5月18日至6月13日，死亡日介於6月5日至6月13日。

陳時中指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月12日累計公布1萬1547位確診個案中，已有5萬802人解除隔離，解隔離人數達確診人數50.2％。另，因為解隔離的比較多，集中檢疫所和防疫旅館的壓力也變得比較小。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬3106例確診，分別為1155例境外移入，1萬1898例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中452例死亡。

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