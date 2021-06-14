我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

台確診+174再添26死 致死率3.7%創新高

台灣新聞組／台北14日電
日本捐贈台灣的AZ疫苗陸續開打，圖為台南市的疫苗大型注射站。（記者修瑞瑩／攝影）
日本捐贈台灣的AZ疫苗陸續開打，圖為台南市的疫苗大型注射站。（記者修瑞瑩／攝影）

疫情警戒升上三級以來，昨天新增本土病例174例，首度單日新增病例低於200例，雙北也都降到兩位數。新增26例死亡個案，四例確診到死亡日期不到五天，另有四例於確診前死亡，其中兩人在家過世。

從5月11日起本土疫情爆發以來，累計1萬1617人確診，425人死亡，致死率再創高峰，達3.7%。依WHO嚴重度分類，嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群1993人，占比17.5%；60歲以上確診者4035人，其中1376例為重症，占34.1%。

日本捐贈AZ疫苗明天正式開打，但各地出現分配爭議，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，15日或16日將針對高風險與中高風險熱區加配疫苗，加發劑量為第一次配送量的5%到10%。

明天疫苗開打對象包括75歲以上長者，為了讓長輩順利接種，許多家庭近日爭相預約，若長輩居住地與戶籍地不同，更擔心影響接種。陳時中強調，避免人流移動，長者接種地點並無限制必須回戶籍地施打，地方政府不可因民眾未設籍而拒絕施打，「大家常講全島一命，希望中央、地方一起配合。」

外界質疑可能因篩檢量不足未及時篩出確診者，導致致死率居高不下。陳時中昨天表示，現在已有適當的社區廣篩，目前篩檢量一天接近5萬件，各地區和醫院都積極採檢，目標希望把潛藏病人找出來。

陳時中說，目前篩檢範圍愈來愈大，新竹篩了7000多人都陰性，苗栗這兩天有5000人接受檢測，希望一起努力找出病人，對疫情控制有幫助。陳時中也說，確診數目相對低，「很高興但不能掉以輕心」，陽性率雖然下降，表示疫情並沒有變壞，但現在不是可以放鬆的時候，還要持續努力。陳時中表示，疫苗施打必須達到更高涵蓋率，才會考慮防疫管制鬆綁。

昨天新增174例本土病例中，以新北市81例最多，其次台北市62例，桃園市16例，基隆市七例，彰化縣四例，新竹縣二例，台中市及花蓮縣各一例，爆發科技廠移工群聚感染的苗栗縣則掛零。

陳時中 疫情 疫苗

上一則

短短三天！藝人賈永婕募9000多萬 捐342台救命神器

下一則

FDA喊停 高端恐難獲美緊急授權

延伸閱讀

台機組員改採7+7檢疫隔離 機師工會：尊重指揮中心政策

台機組員改採7+7檢疫隔離 機師工會：尊重指揮中心政策
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打
台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少
郭台銘捐BNT 陳時中：有原廠證明就可

郭台銘捐BNT 陳時中：有原廠證明就可

熱門新聞

輝瑞疫苗。(路透資料照片)

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

2021-06-10 20:11
目前中國各地都能為台灣民眾提供新冠疫苗免費接種服務。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。 記者林則宏／攝影

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

2021-06-09 19:36
圖為施打莫德納後的疫苗空瓶。中央社

台首例打AZ疫苗死亡 打莫德納送加護病房

2021-06-11 17:06
壹電視公司一名劉姓攝影師昨天上午被人發現猝死在公司廁所。圖為壹電視。(本報系資料照)

台北內湖電視台攝影師猝死馬桶上 檢測結果竟確診新冠

2021-06-08 16:17
對於資深媒體人彭文正（左）指總統蔡英文（右）已接種輝瑞BNT疫苗，總統府發言人張惇涵13日表示，這是不折不扣的謠言。（中央社檔案照片）

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

2021-06-13 10:19
1名攝影師7日猝死於壹電視大樓廁所，篩檢結果為陽性，壹電視全體員工9日接受快篩，其中11人呈陽性反應，PCR全數陰性。記者邱德祥／攝影

台確診者猝死率高達12% 官方坦承國產疫苗可能不被國際認證

2021-06-09 17:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打