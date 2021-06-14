台確診+174再添26死 致死率3.7%創新高

日本捐贈台灣的AZ疫苗陸續開打，圖為台南市的疫苗大型注射站。（記者修瑞瑩／攝影）

疫情 警戒升上三級以來，昨天新增本土病例174例，首度單日新增病例低於200例，雙北也都降到兩位數。新增26例死亡個案，四例確診到死亡日期不到五天，另有四例於確診前死亡，其中兩人在家過世。

從5月11日起本土疫情爆發以來，累計1萬1617人確診，425人死亡，致死率再創高峰，達3.7%。依WHO嚴重度分類，嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群1993人，占比17.5%；60歲以上確診者4035人，其中1376例為重症，占34.1%。

日本捐贈AZ疫苗 明天正式開打，但各地出現分配爭議，指揮中心指揮官陳時中 昨天表示，15日或16日將針對高風險與中高風險熱區加配疫苗，加發劑量為第一次配送量的5%到10%。

明天疫苗開打對象包括75歲以上長者，為了讓長輩順利接種，許多家庭近日爭相預約，若長輩居住地與戶籍地不同，更擔心影響接種。陳時中強調，避免人流移動，長者接種地點並無限制必須回戶籍地施打，地方政府不可因民眾未設籍而拒絕施打，「大家常講全島一命，希望中央、地方一起配合。」

外界質疑可能因篩檢量不足未及時篩出確診者，導致致死率居高不下。陳時中昨天表示，現在已有適當的社區廣篩，目前篩檢量一天接近5萬件，各地區和醫院都積極採檢，目標希望把潛藏病人找出來。

陳時中說，目前篩檢範圍愈來愈大，新竹篩了7000多人都陰性，苗栗這兩天有5000人接受檢測，希望一起努力找出病人，對疫情控制有幫助。陳時中也說，確診數目相對低，「很高興但不能掉以輕心」，陽性率雖然下降，表示疫情並沒有變壞，但現在不是可以放鬆的時候，還要持續努力。陳時中表示，疫苗施打必須達到更高涵蓋率，才會考慮防疫管制鬆綁。

昨天新增174例本土病例中，以新北市81例最多，其次台北市62例，桃園市16例，基隆市七例，彰化縣四例，新竹縣二例，台中市及花蓮縣各一例，爆發科技廠移工群聚感染的苗栗縣則掛零。