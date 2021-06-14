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1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

機組員未打疫苗檢疫將改7+7 柯文哲酸：有會議紀錄嗎？

台灣新聞組／台北14日電
機組員檢疫期限將加嚴，7月後未施打疫苗或第一劑未滿兩周，檢疫天數將為「7＋7」。（記者季相儒／攝影）
機組員檢疫期限將加嚴，7月後未施打疫苗或第一劑未滿兩周，檢疫天數將為「7＋7」。（記者季相儒／攝影）

本土疫情爆發，機組員檢疫期限放寬為「3＋11」被視為防疫破口，中央流行疫情指揮中心事後「補漏洞」，指揮中心發言人莊人祥證實，6月12日起調整曾入境第三地機組員返台後檢疫措施，機組員尚未接種疫苗或接種一劑未滿兩周者，返台後將採「5＋9」，也就是五天居家檢疫、九天加強版自主健康管理，接種一劑者仍維持「3＋11」，唯完整接種兩劑滿兩周且抗體檢測陽性者，可七天自主健康管理加上第七天PCR檢測；7月1日執行加嚴版本，未施打疫苗或第一劑未滿兩周，檢疫天數將為「7＋7」。

指揮官陳時中昨說，14天是總管制期，相關措施主要是鼓勵大家打疫苗，對於有打疫苗的放寬管制，有全防護力的時候，管制會比較鬆。陳時中也說，機組員在國外飛，以往國外風險大於台灣，現在國外風險較為緩和，但仍要打好疫苗，維持飛航安全。

交通部統計，華航機師接種率目前已達八成七，空服員接種率則約六成；長榮機師接種率八成，空服員為五成五。交通部長王國材表示，目前國籍航空機組員疫苗施打比率已達一定程度，若指揮中心宣布，民航局會配合執行。

華航表示，針對機組員檢疫措施，遵照指揮中心與民航局規定辦理，在指揮中心協助下，華航特別設置疫苗接種站，加速安排機組員施打疫苗。長榮航空說，將依指揮中心相關規範辦理，並持續安排機組人員施打疫苗當中。

桃園市機師工會發表聲明，除尊重指揮中心政策，希望後續機組員疫苗數量足以提供完成兩劑接種，以取得防護。

機組員檢疫措施將由3＋11改為7＋7。台北市長柯文哲昨天質疑，這個有會議紀錄嗎？還是有醫療專家說要7＋7？他還說，若所有機組員都有完整打過兩劑疫苗，且打完第二劑也超過14天，這時候要7＋7，反而有問題，他認為還是要回歸科學處理。

柯文哲說，他的態度還是一切要用科學的標準處理，不過以前的3＋11一定不對，但現在改成7＋7，就要先講清楚，完整打完疫苗的要怎麼做？沒有打疫苗的怎麼管制？打一半怎麼管制？這應該都會不一樣，還是要回歸科學處理。

疫苗 陳時中 檢測

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