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台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

AZ分配惹議 陳時中：高風險區將加發疫苗

台灣新聞組／台北14日電
台北市長柯文哲怒嗆，縣市疫苗分配資訊不對等。（圖：北市府提供）
台北市長柯文哲怒嗆，縣市疫苗分配資訊不對等。（圖：北市府提供）

日本捐台124萬劑AZ疫苗開打，但各縣市疫苗分配卻引發爭議，高雄獲配9.1萬劑，數量高於雙北，且於12日就已經開打，台北市長柯文哲怒嗆，縣市疫苗分配資訊不對等，等同「政治內線交易」。指揮中心指揮官陳時中表示，大家得到資訊時間都一樣，疫苗開打「不是比賽跑，完善最重要」。

行政院長蘇貞昌昨天召開擴大防疫會議表示，應考量各地方受疫情影響的輕重程度，以及地方資源多寡的特殊性等因素，妥適酌予加發配比數量，以符比例原則。

陳時中也表示，周二起，雙北高風險熱區將加發一成疫苗，中高風險地區則加發5%。台北市、新北市等高風險熱區，按照第一次配送量再加發一成劑量；中高風險地區如基隆、桃園、苗栗、台中、彰化等縣市，加發5%劑量。

高雄疫情相對平穩，為何拿到的疫苗多於雙北？陳時中解釋，疫苗配送計算基礎以第一至三類未接種人數的六成、住宿型長照機構未接種人數六成、75歲以上長者則以人數的27%，因此，各縣市所分配的疫苗數量有所不同。

至於為何以75歲以上長者人數的27%來預估疫苗數量？陳時中解釋，這次75歲長者疫苗配發量經過精算的，依據往年65歲以上長者流感疫苗接種率的五成二至五成三計算，將分兩次發放。

北市副市長黃珊珊昨天還原中央給地方疫苗總數的時間點，質疑中央過晚告知北市獲配數量，還要求在一個小時回覆如何分配，「任何人都無法做得到」，她強調，不是數學問題，是數量問題。

黃珊珊昨天說，數學大家都會，每個縣市都知道有多少老人家，若得知數量就會安排，但無法一周前就知道數量，她說「高雄是比北市早知道一些吧」。

高雄市長陳其邁昨說，「沒有內線，只有基層同仁的奉獻！」高雄市府跟各縣市一樣，都是6月11日才獲知疫苗實際分配數。不過，就連桃園市長鄭文燦昨天也叫不夠，指桃園5.6萬劑，未計入桃園機場與民航業等第三類人員達3萬5000人，恐需以桃園市額度支應，影響桃園市民權益，呼籲中央「專案配賦」。

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