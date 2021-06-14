新聞眼／小民只想打疫苗 大官在亂啥？

日本捐贈的AZ疫苗開打，但各縣市卻為了疫苗分配吵翻天。（本報資料照片）

新冠肺炎本土疫情 延燒，好不容易盼來日本 捐台的124萬劑AZ疫苗 ，但各縣市卻為了疫苗分配吵翻天。明明是簡單的算術問題，卻變成各方政治角力的籌碼。民眾只是希望盡快接種疫苗，但中央和地方政府似乎都無視人民吶喊，究竟置蒼生於何地？

日本捐台的疫苗撥發第一批，高雄市獲配9.1萬劑，被質疑比雙北重災區拿到的還要多。雖然指揮中心再三強調，這些疫苗的配發量包含國軍專案，高雄的配發數量實際只有8萬劑，但這個數量僅略低新北市、高於北市。怎麼看都有些不合情理。

於是指揮中心只好拿出「複雜的計算公式」澄清，分配數量是依照「『第一到第三類尚未施打人數的六成』加上『長照機構施打人數的六成』加上『約三成的75歲以上長者』再扣除『莫德納分配數』」來計算。

若以一到三類的人口數乘以六成比率，再扣除以施打人數，不僅計算簡單明瞭，也可讓人明白其立論依據。但指揮中心不以涵蓋率來計算來增加區域的族群免疫，而以「未施打的人口數計算」，令人匪夷所思。以疫情各項統計之亂，往往還要「校正回歸」，指揮中心的「數字管理」向受質疑，如今蒙上「黑箱」的指控，並不為過。

不僅如此，專家一再呼籲，應針對易感染、易致重症族群先行施打。但指揮中心卻是全台一視同仁，無視雙北的染疫人數和死亡率來增加配發，而以總配發量的一成計算，讓人不知依據為何。

而高風險族群的接種規畫更是讓民眾心寒，高雄可以造冊提前對長者施打，北市卻在等疫苗接種系統，讓不諳3Ｃ產品的長者像活在兩個世界。指揮官陳時中卻表示，疫苗開打「不是比賽跑，完善最重要」，還說「統一政策就是不斷告訴大家有哪些人可以接種」，各地小民卻要為大官們的「完善」忙翻天，那個高官能真體諒小民辛苦？