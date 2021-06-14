FDA喊停 高端恐難獲美緊急授權

衛福部長陳時中坦言，以免疫橋接作為替代三期臨床試驗，目前世界上還沒有案例。（取材自指揮中心記者會直播）

路透報導，美國食品藥物管理局（FDA ）上月25日就已表示，如果藥廠還沒開始和FDA討論新冠疫苗 緊急使用授權（EUA），FDA在這波疫情期間可能不再審查和處理新的新冠疫苗緊急使用授權。

FDA這項宣示顯示，如果台灣 的高端、聯亞疫苗尚未與美方討論提出申請，可能已無法取得美國緊急使用授權。FDA規定新冠疫苗必須提出第三期人體實驗中期報告，才能申請EUA。

蔡英文總統11日表示，國產疫苗是否能夠獲得「緊急使用授權（EUA）」，政府一定會依照國際科學標準，為國人健康安全嚴格把關。中研院院士陳培哲接受本報系聯合報專訪時表示，若是這樣，「現在只有一個國際標準」，就是第三期臨床試驗後做期中分析，證明有效性和安全性，才會給EUA，「請問蔡總統的意思是要依照同樣標準審查國產疫苗嗎？這點必須確認清楚。」

衛福部食藥署在蔡總統11日宣示前一天，也就是高端解盲的同天，已公布國產新冠肺炎疫苗緊急使用授權審查標準，要讓兩家國產疫苗廠用「免疫橋接」的方式，取代三期臨床試驗，作為授予EUA的台灣標準。衛福部長陳時中也坦言，以免疫橋接作為替代三期臨床試驗，目前世界上還沒有案例。

陳培哲指出，食藥署所公布的台灣EUA辦法，與蔡總統所說國產疫苗EUA要依據國際標準審查的宣示有所不同，「這顯示出政府部門在審查標準的政策上不一致。」

陳培哲表示，現在WHO也正在討論免疫橋接可行性，但還沒有結論，也就代表「這個方式現在並不是國際標準」，蔡總統所說的國產疫苗EUA依國際標準，也可能有另外一個解讀，那就是國產疫苗的臨床試驗資料，送到台灣食藥署時，也同步送到國際審查核准，例如送美國FDA、歐洲EMA等機構審查，如果核准，當然也是符合國際標準，也可以接受。