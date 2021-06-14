嬤死父也隔離 確診女童嚎啕大哭：怕再也見不到爸爸

柯世祐心想著，「孩子你怎麼哭了？是擔心病毒奪走你的奶奶後又要搶走你的父親嗎？還是還擔心這一走，就是永別？」（取材自柯世祐臉書）

「孩子，妳怎麼哭了？妳在哭什麼？」一名六歲女童日前在雙和醫院哭泣，醫師柯世祐詢問怎麼哭了？原來她日前確診被送至集中檢疫所，奶奶在她隔離期間身亡，父親陪她入住檢疫所遭傳染，她看著父親肺部的Ｘ光片，擔心這次隔離後就無法再見到父親，令人鼻酸。

柯世祐在臉書 貼文表示，一名40多歲男子日前被救護車送到醫院，旁邊跟著六歲女童，男子表示有咳嗽、喘不過氣等症狀。男子還說，女兒先發燒，他母親隔天出現症狀，他陪女兒住進集中檢疫所，母親送醫救治兩天便離世，他們都沒見到最後一面，他是單親家庭，全家僅剩下他與女兒相依為命。

男子拍了Ｘ光片後，女童看著男子被檢驗罹患肺炎的Ｘ光片嚎啕大哭。柯世祐告知需要住院治療，男子看似早有準備，但又露出不捨神情。柯世祐隨即指著女童再問男子「那她怎麼辦？」男子無奈表示，只能想辦法看還有沒有親戚能來照顧女兒。隨後，男子轉頭向小女孩解釋自己病情，女童哭得更大聲了。

柯世祐在臉書貼為感嘆，「孩子，妳怎麼哭了？妳在哭什麼？妳在哭病毒的無情嗎？它奪走了妳的奶奶，如今也許也要搶走父親？妳在哭，這一走也許就是永別？還是妳只是單純覺得害怕？」

柯世祐滿心希望這名父親能度過難關、盡快出院，回家與女兒團圓，讓她得到最好的照顧。