打疫苗亂象多 排2小時才知不能打、打百通電話預約不到

彰化縣府為75歲以上長輩施打AZ疫苗，採電話預約方式，連日引發「電話打爆」的公平性爭議。（圖：彰化縣政府提供）

中央分配日本捐贈AZ疫苗 前天抵達各縣市，因指揮中心公布倉促，注射疫苗亂象叢生。台南市新增三處大型疫苗注射站昨天開打，並非開放一般民眾，只針對有列冊通知的前五類對象，有民眾搞不清楚排隊近2小時才發現不能打，氣得大罵。

彰化縣政府開放75歲以上長者電話預約，有人打了逾百通還預約不到；中央氣象局台中氣象站主任柯俊賢為父母預約伸港衛生所接種疫苗，前天沒打通，昨天打了64通電話才打通。彰化衛生局長葉彥伯道歉，縣長王惠美說未來會規畫改為造冊。

台東開放四類人員以1999專線電話及網路預約，開放不到一個小時，同時間高達10萬多人上線，造成電話專線打不進去，網路也連結不上，搶修半小時才恢復正常。

雲林15日起施打85歲以上長者，基層反映聯繫與交通是最大問題，戶政提供名單僅有村里別，無電話等聯絡方式，除加班布置快打站還得設法聯繫長者，端午 連假加班到晚上10點，聯繫上的還不到一半。

台南首批獲配5萬6000劑，昨天打了4000多劑，現場排隊者相當多，衛生局表示，希望能盡速讓大家打到疫苗，發燒者不能入場。

桃園、台中、高雄市與新竹縣市、苗栗縣都採「發通知書」方式，由縣市府對符合資格者造冊，再由里鄰長發通知書，長者依通知書時段、地點前往施打，不必預約。

苗栗原本採線上預約被罵爆，緊急修正為造冊，第一波是85歲以上老人及75歲以上原住民優先，未來視疫苗撥配數量每五歲一個階段逐步開放。對中央增配5%疫苗比率，苗栗縣長徐耀昌表示將再爭取。

雲林縣也安排讓第一到第五類尚未施打者先接種，第六類75歲以上長者因僧多粥少，分三梯次施打，85歲以上15日起接種。

鄉鎮公所反映，快打站地點未考量到住在山區及行動不便長者的交通問題，只能靠村辦公室一一親訪調查意願及需求，且戶政單位提供的名單僅有村里別，並無電話等聯絡方式。林內鄉長張維崢說，全鄉滿85歲有480多人，聯繫上的240人，持續追蹤中。雲林縣府表示，縣府會補助各鄉鎮市公所十萬元交通費，或媒合運用防疫 計程車、復康巴士解決長者交通問題。