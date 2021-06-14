怒批紓困4.0門檻高刁難 勞工灌爆蘇貞昌臉書

行政院拍板紓困4.0原則，但很多網友認為設定紓困相關門檻是在刁難有需要的人，逾2000則留言灌爆行政院長蘇貞昌臉書，圖為示意圖。（記者曾原信／攝影）

行政院長蘇貞昌日前在臉書貼出推廣紓困4.0相關政策圖卡，網友認為設定紓困相關門檻是在刁難有需要的人，逾2000則留言灌爆臉書。

行政院發言人羅秉成回應，針對各方意見，蘇揆已請各部會評估，若有確實不足之處會再檢討精進。

有網友質疑，無社會保險 的勞工、攤商才是真正最需要紓困金 的人，為何有社會保險的每人台幣1至3萬元（約361美元至1084美元）、沒有社會保險的反而是一戶1至3萬元？院長到底懂不懂紓困為何會被罵那麼慘？

有民眾嘆，乖乖繳勞健保十幾年、又單身的上班族，什麼都補助不到，還有兩老要養，本來只能靠紓困貸款 ，現在又限制所得台幣50萬元，是要他們怎麼活？也有人提到，應該按照家中有扶養老人的比率加成給付，有些家庭因為疫情沒有收入，籌措不出看護費，勞動部肯讓雇主砍掉外勞嗎？

網友批評，紓困方案是在刁難繳勞保的勞工，「領個紓困金好像在跪求，還不符合資格。」領補助不排富、貸款卻因去年太多名額，今年又設門檻，是在「校正回歸」嗎？也有民眾陳情，今年率先被公布停業的民俗調理，很多人都沒有勞保，今年卻被遺忘了。

羅秉成回應，這一次紓困4.0方案納入範圍已覆蓋700多萬人，比去年還多，各界有建言認為某些對象、族群有待評估納入紓困對象，若有需要再加強、改善的，蘇揆已請勞動、經濟等部會評估調整各種方案可行性，有新進度會再對外界說明。