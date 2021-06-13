台機組員改採7+7檢疫隔離 機師工會：尊重指揮中心政策

台機組員檢疫措施要調整為「7+7」，指揮中心指揮官陳時中說，14天是總管制期，相關措施因應著大家打疫苗，針對有打過疫苗者做放寬管制，有全防護力的時候，管制就會比較鬆。(本報系資料照)

台灣疫情 嚴峻，許多人認為機組員檢疫放寬成「3＋11」為此波疫情主要破口，指揮中心昨天才調整，長程航班組員如果完全沒接種過疫苗 ，返台後將採「5＋9」措施，接種1劑者則維持「3＋11」，不過7月1日開始又有加嚴版本，若到時都沒有接種疫苗，返台後則必須「7＋7」（7天居家檢疫加上7天加強版自主健康管理）。

桃園市機師工會對此發表3點聲明表示，尊重指揮中心政策，華航與長榮航空前艙組員（機師）目前施打進度持續進行，已超過8成，希望後續在機組員疫苗數量持續爭取，提供足量給予機組完成兩劑完全接種取得防護。

機師工會表示，華航與長榮航空在班表作業上應以施打疫苗作為優先考量，儘速安排組員接種疫苗，以將機組員檢疫天數影響降到最低；對於因個人身體狀況因素無法施打AZ疫苗的組員，視後續疫苗來源提供情況，給予其他疫苗接種選擇。

指揮中心指揮官陳時中說，14天是總管制期，相關措施因應著大家打疫苗，針對有打過疫苗者做放寬管制，有全防護力的時候，管制就會比較鬆；機組員在國外飛，以往國外風險大於台灣，但現在國外風險也比較緩和，還是要打好疫苗，維持飛航安全。