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台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

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台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

記者楊雅棠、黃惠群、邱宜君／台北13日電
台灣13日再增174例新冠本土確定病例，另加一例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。指揮中心指揮官陳時中說，病例漸漸在減少，但仍沒有到可以放鬆的時候。（取自指揮中心記者會直播）
台灣13日再增174例新冠本土確定病例，另加一例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。指揮中心指揮官陳時中說，病例漸漸在減少，但仍沒有到可以放鬆的時候。（取自指揮中心記者會直播）

台灣本土疫情延燒，今天國內再增174例新冠本土確定病例，另加一例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。指揮中心指揮官陳時中說，病例漸漸在減少，但仍沒有到可以放鬆的時候。

陳時中表示，今日新增之174例本土病例，為79例男性、95例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月23日至6月12日。個案分佈以新北市81例最多，其次為台北市62例，桃園市16例，基隆市7例，彰化縣4例，新竹縣2例，台中市及花蓮縣各1例。其中雙北地區以外縣市31例中，20例為已知感染源、7例關聯不明、4例調查中；相關疫情調查持續進行中。

今日新增26例死亡個案，共計為男性15位、女性11位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月6日至6月10日，確診日介於5月15日至6月12日，死亡日介於6月4日至6月12日。

陳時中指出，今日新增1例境外移入個案(案12924)，為本國籍20多歲男性，4月曾在美國當地檢出COVID-19陽性，5月17日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，6月11日自費採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者1人，列居家隔離。

指揮中心統計，累計1萬2921例確診，分別為1155例境外移入，1萬1713例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中437例死亡。

台灣13日再增174例新冠本土確定病例，另加一例境外移入；另確診個案中新增26例...
台灣13日再增174例新冠本土確定病例，另加一例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。（圖：指揮中心提供）

台灣13日再增174例新冠本土確定病例，另加一例境外移入；另確診個案中新增26例...
台灣13日再增174例新冠本土確定病例，另加一例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。（圖：指揮中心提供）

陳時中 美國 疫情

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