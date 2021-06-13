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台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

醫師上門 107歲華翁在家打疫苗 創金山最年長紀錄

累計411死 台灣新冠致死率3.2％ 專家曝2大主因

台灣新聞組╱台北13日電
近一個月到院前死亡人數，占目前確診死亡的一成五，專家建議應進一步釐清死因，政策才能對症下藥。圖為示意圖。(本報資料照片)
近一個月到院前死亡人數，占目前確診死亡的一成五，專家建議應進一步釐清死因，政策才能對症下藥。圖為示意圖。(本報資料照片)

雙北提高新冠肺炎疫情警戒至三級即將滿月，台灣確診病例破萬，昨天新增26例死亡，其中有六人從確診到死亡不超過五天，有七人死後才確診。台灣累積新冠死亡個案已經411例，致死率達3.2%，高於新加坡、日本及美國等，專家認為患者年高、通報及醫療體系不足，導致患者未及時接受適當醫療，恐怕是台灣致死率高升的主因。 

台灣染疫死亡率為何如此高？指揮中心發言人莊人祥表示，目前死亡案例中，80歲以上占31%，70至79歲占30%，60到69歲約28%，研判高齡、有糖尿病或高血壓等慢性病，是致死率較高主因。

但前疾管局長蘇益仁認為，死亡病例與是否及時找出患者並通報、醫療體系能否及時接住患者有關，世界各國在染疫初期死亡率都較高，例如義大利和武漢，待疫情控制與醫療體系量能穩定後，死亡率便會下降。台灣致死率高是因為目前處於疫情初期，但過去一年未習得他國經驗，也沒有及時準備，非常可惜。    

台大兒童醫院院長黃立民認為，染疫死亡率高是因為病人突然大量增加，民眾對於新冠疾病認知欠缺，其次是醫療體系人手不足、抗疫經驗少，導致醫療量能緊繃；60歲以上患者比率高，高齡者容易演變為重症，甚至死亡，都是死亡率高的原因。

除了通報體系與醫療量能，正確的藥物使用也非常重要。蘇益仁指出，美國去年疫情嚴重，但致死率並不高，主要是美國的治療極有節奏，患者得到適當的治療與藥物，指揮中心日前宣布引進單株抗體等藥物，也有助於輕、中症患者治療。蘇益仁和黃立民皆認為，隨著醫療體系量能到位，台灣致死率有機會下降。

指揮中心昨公布台灣新增本土案例250例，境外移入1例。雙北第三級警戒將滿月，是否疫情已經可控？指揮官陳時中說，疫情沒有很大變化，也沒有突發惡化，只能說先穩住，再把應該做的事情一步步做好，雖然現在Rt值較低，但沒有鬆懈本錢。

陳時中表示，病毒頑強，根據這一波疫情發現，沒有長期接觸就可能染疫，家戶內也容易傳染。目前希望從前端找出病人，各地設了許多篩檢站，並著手在基層醫療機構、企業快篩，家戶用快篩劑已有幾家申請進口，很快將准許進口，期盡速找出病人，避免親屬、社區接觸感染。

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