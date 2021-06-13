新聞評論／疫苗之亂：蔡政府的治理失能與統治危機

高雄市接獲中央配送9.1萬劑疫苗，立即通知第一線的醫護及消防人員前來接種這批日本贈送的AZ疫苗。(記者劉學聖／攝影)

疫情 延燒，疫苗 短缺，人心焦慮。有人遠道赴美陸接種疫苗，引發階級落差感；有人半夜擠診所施打疫苗，引起「特權疫苗」爭議；日本贈送的AZ疫苗還沒開打，老人預約早已搶破頭。國產高端疫苗解盲成功，但政府採購卻被批評是黑箱作業，更多人則擔心只能被迫接種國產疫苗，並承擔保護力不足的風險和出國不便的問題。而疫苗之亂的背後，則是已確診破萬、死亡破400的悲慘現實，從指揮官陳時中、行政院長蘇貞昌到蔡英文總統，都相繼表達了歉意；但治理失能引發龐大民怨，蔡政府被動而遲來的道歉，可以解決統治正當性的危機嗎？

這波疫情，戳破了蔡政府一年多來的許多防疫 神話。民眾發現，面對隨時隨處可能爆發的疫情，原來政府根本沒做好準備。尤其疫苗政策荒腔走板，甚至置民眾生命於不顧，已經動搖蔡政府統治的正當性，逐漸形成重大危機。

政權的統治正當性危機，一般可歸納為四種情況：一是出現重大弊案，遭到人民唾棄；二是違法濫權，嚴重侵犯人民權利；三是施政消極怠惰或失誤，遭致重大災害或在天災人禍中無法保護人民生命財產安全；四是政策制定一意孤行，堅持與民意對抗，與民意嚴重脫節。一旦發生這些情況，就是政權輪替的時候，掌權者也可能受法律制裁。

以蔡政府的防疫作為觀之，截至目前為止，尚未出現「重大弊案」具體事證。高端解盲前，蔡總統針對防疫工作與疫苗進度發表談話，花了許多時間澄清沒有炒股問題；高端解盲後，蔡總統也力斥炒股票之說是抹黑。但就像台北市長柯文哲酸說，疫情死100多人，也沒看過蔡總統出來講話，高端股票一跌停，蔡英文就出來開記者會；這個問題，恐怕人人心中都有一把尺。

而政府一年多來的許多防疫措施，常見違法濫權、侵犯人民生命財產安全、政策與民意脫節情事；從小明返台、3+11到疫苗採購，不斷引起批評。雖然政府高舉防疫大旗，人民也由於防疫因素無法走上街頭，但民怨的累積已逐漸匯集。從近來幾次民調，蔡政府的施政滿意度每況愈下，即可見端倪。

隨著疫情的蔓延，民眾對疫苗的需求迅速升高，蔡政府卻不是積極尋求可靠、充足的疫苗，而是一方面強推只作二期臨床、保護力不明的國產疫苗，另一方面阻擋民間和地方政府尋求外購疫苗的自救行動，令人百思不得其解。

蔡政府對採購國外疫苗推拖消極，對民間購捐疫苗百般攔阻，對國產疫苗則極力護航，專業質疑就被圍剿抹紅，國產價格卻是機密黑箱，明顯的雙重標準，正是疫情失控與疫苗之亂的主因之一。本土疫苗產業固然重要，但不能以人民生命為代價。在每日確診數百人、死亡20幾人的情況下，蔡政府的作為不僅消極怠惰，甚至恐有濫權瀆職之虞。而且蔡政府堅持己見，距離民意越來越遠。

事實上，蔡政府五年多來違法濫權、一意孤行且不知反省的施政風格，此非首例。但以對人民生命財產威脅之大、對國家社會影響之廣，如今的疫苗之亂卻空前讓人民「有感」；可以說，蔡政府正在自毀其統治正當性的基礎。

蔡英文淡淡的一聲道歉，既難撫民怨，也難以平息疫苗之亂。雖有日本和美國捐贈的疫苗，高端也解盲成功，可以讓蔡政府拿來作大內宣，卻無法掩飾國家治理失能的事實。如果繼續對人民的呼喊見死不救，蔡政府統治正當性的危機隨時可能引爆。