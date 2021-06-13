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台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

醫師上門 107歲華翁在家打疫苗 創金山最年長紀錄

黑白集／錯誤政策 剝奪人民選擇疫苗自由

黑白集
台南市政府13日在三個大型接種站展開第1類到第5類優先對象的武漢肺炎疫苗施打，民眾在接受評估後由護理人員施打。(中央社)
台南市政府13日在三個大型接種站展開第1類到第5類優先對象的武漢肺炎疫苗施打，民眾在接受評估後由護理人員施打。(中央社)

高端疫苗解盲成功，陳時中說民眾可以選擇不打國產疫苗，面對疫苗與出國相關問題更稱「只是檢疫方式有所差別」。陳時中話術越來越精湛了。

蔡政府原規定自費疫苗也不能選擇廠牌，遭外界質疑後緊急刪掉這項規定；陳時中說將列出可施打的疫苗供民眾選擇，網路上民眾瘋傳提醒截圖為證，以免將來耍賴又說「沒有會議紀錄」。

但截圖為證又怎樣？陳時中沒說的是，如果不打國產疫苗，能否有已獲國際認證的莫德納、 BNT、AZ等疫苗可供選擇？事實上，根據蔡政府疫苗採購政策，至少500萬或1000萬以上的民眾，除了國產疫苗，沒有其他選擇。

至於出國問題，陳時中同樣沒說的是，打了缺乏三期臨床、難獲國際認證的國產疫苗，可能被國際視同「沒打疫苗」，未來各國實施疫苗護照等措施，出國將無法免除隔離等限制，更不用說還可能面臨疫苗保護力不足的風險。

那不打可以吧？高雄市長陳其邁要求醫護百分百施打疫苗，拒打將開罰，陳時中認為，「不是說不行，但目前不宜」。民眾不免疑懼：將來會不會比照開罰拒打疫苗的國民？蔡英文不是說「輪到你就去打」！

說穿了，陳時中不敢面對的事實是，錯誤與偏私的疫苗政策，導致台灣的疫苗困境與亂象，並且剝奪人民選擇疫苗的自由！

疫苗 陳時中 台灣

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