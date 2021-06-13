郭台銘捐BNT 陳時中：有原廠證明就可

鴻海創辦人郭台銘擬進口捐贈BNT疫苗，指揮中心指揮官陳時中首度鬆口表示，將開放有條件專案進口，只要有原廠證明就能進口BNT。（聯合報系資料庫）

鴻海創辦人郭台銘會擬進口捐贈500萬劑BNT疫苗 一事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 昨首度鬆口表示，將開放有條件專案進口，只要有原廠證明就能進口BNT；至於美國捐贈75萬劑疫苗給台灣 ，陳時中指出，目前已在進行最後的簽約程序，會盡快進口。

指揮中心原要求，郭台銘引進BNT疫苗須出具德國原廠授權書，昨改口說有條件專案進口。陳時中昨表示，各界一直誤會「原廠證明」，台灣的要求是必須要有原廠出貨證明才能申請EUA，但BNT原廠希望政府能有EUA，導致「雞生蛋、蛋生雞」的循環無法解決，使郭台銘委託台康採購BNT疫苗陷入僵局。

陳時中指出，食藥署日前已經以「有條件通過」的方式，給予緊急授權，幫助鴻海交涉更加方便，現在只要有原廠證明，就能進口BNT疫苗。

知情人士指出，指揮中心的說法應是指只要有原廠證明相關文件就可協助專案進口，沒有一定要授權書。永齡基金會執行長劉宥彤對指揮中心最新說法回應，正在了解中。

另外，根據中國大陸股票資訊網站雪球網上網友整理的上海復星醫藥股東大會資訊，復星醫藥昨天在股東大會上表示，德國BNT疫苗的台灣代理權在復星，不管是台灣民間還是官方採購，都必須透過復星。

對於上海復星的說法，劉宥彤回應：「各種資訊釐清中，個人表示現代社會運作遵從法令與商業機制為常態」。

針對政府放軟，上海復星態度仍強硬，相關人士指出，郭台銘方面過去一個星期來以靜制動，除一再重申相關資訊釐清中，不再有任何多餘的講法，就是不要再增加任何干擾，不要帶給政府困擾，也不給對岸製造任何麻煩。