我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

醫師上門 107歲華翁在家打疫苗 創金山最年長紀錄

媽媽走得快又急「到底政府在哪？」

記者侯俐安／台北13日電
L小姐回憶本土疫情爆發後，有慢性病、萬華活動史的媽媽覺得不適，防疫救護車凌晨2時才有空來，心想「隔天再去」卻天人永隔。圖為急診示意圖。(本報資料照片)
L小姐回憶本土疫情爆發後，有慢性病、萬華活動史的媽媽覺得不適，防疫救護車凌晨2時才有空來，心想「隔天再去」卻天人永隔。圖為急診示意圖。(本報資料照片)

「我沒有想要咎責或責怪誰，沒人想到病毒會這麼快。」L小姐前一天才和媽媽吃過飯，沒想到隔天就天人永隔。

那是5月的一個周末，本土疫情剛爆發，L小姐一家難得團聚，媽媽卻顯得疲累不適，兄妹決定叫救護車，但救護車得知媽媽有萬華活動史，表示只能派防疫救護車；直到天黑，防疫救護車還是沒等到。由於媽媽家中沒地方可休息，媽媽也睏了，於是兄妹各自返家；直到半夜二時才接到電話告知防疫救護車來接人了，當時三更半夜，她心想「隔天再去吧」，沒想到隔天就成了永別，媽媽已躺在床上走了。

L小姐說，媽媽有慢性病，但她沒想到有可能確診，大家都在沒穿防護裝備下等警方交還遺體；直到殯葬業者警覺有異，再度通知警方調查後才確診。媽媽走後第四天，L小姐才收到居家隔離通知，當晚區公所派防疫車載她到醫院做PCR，幸好採檢陰性。

L小姐本周解除21天隔離，第一件事就是幫媽媽辦法會，請清潔公司到媽媽租屋處清消，才發現媽媽的手機還在充電，維持三周前模樣。

L小姐說，媽媽走了，她沒有想怪任何人，畢竟沒人預料到竟然這麼快；她在過程中看見醫護、員警、葬儀社暴露在危險之中，「到底政府在哪裡？」希望政府趕緊補好破口，別讓死亡悲劇只是一個個冰冷數字。

防疫 疫情 手機

上一則

郭台銘捐BNT 陳時中：有原廠證明就可

下一則

美贈台疫苗 柯建銘：眾議員金映玉及僑界協力爭取

延伸閱讀

居家快篩試劑即將抵台 台大醫：篩檢可能成常態

居家快篩試劑即將抵台 台大醫：篩檢可能成常態
布碌崙24歲母親「做自己好累」將2幼童拋窗後跳樓

布碌崙24歲母親「做自己好累」將2幼童拋窗後跳樓
為平息民怨 印度調降新冠肺炎藥物和醫材稅率

為平息民怨 印度調降新冠肺炎藥物和醫材稅率
圖輯／台灣疫情破口推萬華？直擊周末街頭蕭條狀

圖輯／台灣疫情破口推萬華？直擊周末街頭蕭條狀

熱門新聞

輝瑞疫苗。(路透資料照片)

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

2021-06-10 20:11
目前中國各地都能為台灣民眾提供新冠疫苗免費接種服務。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。 記者林則宏／攝影

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

2021-06-09 19:36
圖為施打莫德納後的疫苗空瓶。中央社

台首例打AZ疫苗死亡 打莫德納送加護病房

2021-06-11 17:06
壹電視公司一名劉姓攝影師昨天上午被人發現猝死在公司廁所。圖為壹電視。(本報系資料照)

台北內湖電視台攝影師猝死馬桶上 檢測結果竟確診新冠

2021-06-08 16:17
美國政府派出美軍C-17運輸機飛抵台北松山機場。(記者黃義書／攝影)

美宣布贈台75萬劑疫苗 3參議員抵台

2021-06-05 20:19
三重基層診所醫師曾於一周前施打AZ疫苗，之後在家中跌倒送醫急救無效，並篩檢確診。圖／本報系資料照片

台「首例醫護」確診死亡 曾接種疫苗 臥室跌倒急救無效

2021-06-10 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲