媽媽走得快又急「到底政府在哪？」

L小姐回憶本土疫情爆發後，有慢性病、萬華活動史的媽媽覺得不適，防疫救護車凌晨2時才有空來，心想「隔天再去」卻天人永隔。圖為急診示意圖。(本報資料照片)

「我沒有想要咎責或責怪誰，沒人想到病毒會這麼快。」L小姐前一天才和媽媽吃過飯，沒想到隔天就天人永隔。

那是5月的一個周末，本土疫情 剛爆發，L小姐一家難得團聚，媽媽卻顯得疲累不適，兄妹決定叫救護車，但救護車得知媽媽有萬華活動史，表示只能派防疫 救護車；直到天黑，防疫救護車還是沒等到。由於媽媽家中沒地方可休息，媽媽也睏了，於是兄妹各自返家；直到半夜二時才接到電話告知防疫救護車來接人了，當時三更半夜，她心想「隔天再去吧」，沒想到隔天就成了永別，媽媽已躺在床上走了。

L小姐說，媽媽有慢性病，但她沒想到有可能確診，大家都在沒穿防護裝備下等警方交還遺體；直到殯葬業者警覺有異，再度通知警方調查後才確診。媽媽走後第四天，L小姐才收到居家隔離通知，當晚區公所派防疫車載她到醫院做PCR，幸好採檢陰性。

L小姐本周解除21天隔離，第一件事就是幫媽媽辦法會，請清潔公司到媽媽租屋處清消，才發現媽媽的手機 還在充電，維持三周前模樣。

L小姐說，媽媽走了，她沒有想怪任何人，畢竟沒人預料到竟然這麼快；她在過程中看見醫護、員警、葬儀社暴露在危險之中，「到底政府在哪裡？」希望政府趕緊補好破口，別讓死亡悲劇只是一個個冰冷數字。