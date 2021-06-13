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居家快篩試劑即將抵台 台大醫：篩檢可能成常態

中央社／台北13日電
台灣目前有兩款居家快篩試劑向食藥署提出申請，但醫界對於是否開放民眾居家快篩，因南北疫情狀況不同，仍有不同意見。（本報資料照片）
台灣目前有兩款居家快篩試劑向食藥署提出申請，但醫界對於是否開放民眾居家快篩，因南北疫情狀況不同，仍有不同意見。（本報資料照片）

台灣衛福部食藥署核准兩款居家快篩試劑進口，最快一周內抵台。台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅13日表示，未來快篩或PCR檢測可能成為生活常態，但居家快篩價格可能不便宜。

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，國外居家個人快篩已有先例，民眾在家自行採檢，不必出門增加染疫風險。以英國為例，每人每周可申請兩組快篩試劑，快篩後再上網登錄檢測結果。

台灣中央流行疫情指揮中心日前表示將開放居家快篩，食藥署最新核准兩款居家快篩試劑，一款是家用五支入的抗原快篩試劑，另一款是家用個人型PCR快篩試劑，最快一周後將有試劑輸入抵台。

王明鉅表示，即將來台的家用型抗原快篩試劑，是國際大廠羅氏生產，操作簡單，在國外每支零售價約6歐元（約7.3美元）。

而即將進口的個人型PCR快篩試劑，則是首款獲得美國食品藥物管理局（FDA）緊急使用授權的居家PCR試劑，每個試劑盒要價55美元。王明鉅估計，未來兩款居家快篩在台灣販售，價格可能更高。

「居家快篩勢在必行。」王明鉅提到，以台大癌醫為例，為了同仁與病患安全，每周都要進行全員快篩。未來若要重啟開放各種活動，無論是快篩或RT-PCR檢測，很可能成為生活常態。

王明鉅坦言，篩檢是錢的問題，抗原快篩雖然不貴，但若每周定期採檢，也是不小的費用，現在醫院全員快篩多半靠著善心企業家的贊助，但未來防疫長久之道，仍得靠疫苗來控制疫情。

台灣 檢測 疫情

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