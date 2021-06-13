3級警戒將滿月 台吝快篩 錯失先機

對抗社區大流行，檢測是一大利器。圖為苗栗地區科技廠附近民眾進行篩檢。(記者邱德祥／攝影)

台灣 實施三級警戒即將滿月，疫情 尚無明顯緩解跡象，公衛界認為，當下疫情難以有效控制，除了缺乏疫苗，檢測 做得不夠也是主因，接下來要避免封城、甚至全民回歸正常生活的唯一途徑，就是擴大檢測、提高檢測頻率。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中去年就定調不快篩、不普篩，主要擔心偽陽性高會造成社會恐慌及醫療量能負載過大；若偽陰多，也易讓無症狀感染者到處傳播。但上月中旬社區感染疫情爆發，雙北率先打破「陳」規展開快篩，輔助PCR檢測確認，陸續找出潛在陽性確診者，中央直到近日才陸續開放企業快篩等作法，遭批「惜篩如金」、超慢部署。

立委邱顯智日前質詢陳時中要求開放居家快篩，陳指可鼓勵業者進口居家快篩試劑，但嗆「現在沒人進口是要審什麼」。隨後陳時中態度軟化，指只要合適的快篩產品都不會禁止。

民進黨前立委郭正亮看不下去，指陳時中根本在鬼扯，「如果不知道早有國產試劑已通過授權，你在當什麼衛福部長？」郭表示，國產抗原快篩試劑已有19種，新加坡、香港用的就有MIT（台灣製造）產品，只是衛福部一直不開放快篩，也規定不得在藥局等通路販售，造成業者去年只好轉向國際搶疫情商機。

國產快篩試劑業者也是滿腹苦水。業者說，他一年出口幾億支快篩試劑，但中央禁止快篩，只好到國外拿認證授權；現在台灣要用，其實不必再申請繞遠路，只要給有國際認證產品緊急授權即可，「偏偏政府不是這麼想的，什麼都要申請」。

「問題出在法令太老舊。」業者說，中央日前還堅持快篩要由醫事人員操作，作法太僵化，國外現在大學宿舍都提供試劑讓學生快篩，買試劑很方便，價格也便宜，這是全民抗疫良方，中央應提升PCR檢驗能量，輔助全民快篩。

台大公衛學院前院長詹長權樂見政府終於要開放居家快篩，指快篩是人權，不能當作控制疫情的權力。南韓、英國、德國、新加坡等國家都用快篩搭配快速的PCR檢測，成功撲滅社區傳染，現已走到快篩陰性才能上班上學階段，加上疫苗，就能逐步解除管制。他認為對抗社區大流行，檢測和疫苗是兩大工具，可惜台灣一年來沒好好部署。