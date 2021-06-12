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台中快炒店老闆 1頓飯局釀全家6口染疫

記者趙容萱／台中報導
台中市政府公布霧峰家庭群聚關係圖。圖／台中市政府提供
台中市政府公布霧峰家庭群聚關係圖。圖／台中市政府提供

台中市衛生局長曾梓展12日說明，台中市疫調人員對感染源不明持續追查，發現霧峰家庭群聚的44歲快炒店老闆曾在5月13日曾與有北部旅遊史的60歲友人案2959（5月21日確診）有見面、吃飯，高度懷疑感染源來自於案2959。霧峰區家庭群聚共造成快炒店老闆一家6人染疫。

曾梓展說明，案2959與妻同住西屯，5月12日開車前往桃園工地及台北市萬華區，停留於龍山寺、廣州街及福州街約1.5小時，當日返回台中，5月13至18日每日下2至5時前往工地，因5月15日感覺頭暈、喉嚨不適且症狀未緩解，5月19日上午騎機車就醫採檢，隔日深夜11時確診，住院隔離治療中。

台中市政府說明，霧峰區家庭群聚最早是霧峰區一品現炒餐廳老闆負責人的41歲妻子先發病，其妻平時有在快炒店協助，餐廳5月21日店休後就沒到店裡幫忙，5月30日出現症狀並到診所就醫，6月2日至醫院採檢後確診。

快炒店老闆5月24日餐廳開始營業，6月1日、2日早上至霧峰區光復新村市場取貨，6月1日也曾至建國市場停車場取貨，因妻子確診匡列採檢後確診。同住還有38歲妹妹、9歲女兒與4歲兒子，三人在學校停課後常往返霧峰跟埔里兩地，也都染疫，還波及一名外甥。

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