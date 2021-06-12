台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(圖:指揮中心提供)

端午連假第一天，本土疫情 延燒，中央流行疫情指揮中心今日公布台灣 新增251例COVID-19確定病例，分別為250例本土及1例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。指揮官陳時中 ，表示疫情沒有很大變化，也無惡化，但仍要呼籲這幾天放假，民眾要留在家裡避免外出聚會，把基本的事情做好，對防疫一定會有幫助。

指揮中心表示，今日新增之250例本土病例，為116例男性、134例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年5月28日至6月11日。個案分佈以新北市133例最多，其次為台北市65例，基隆市16例，桃園市13例，苗栗縣9例，花蓮縣3例，宜蘭縣、新竹市、彰化縣及台中市各2例，高雄市、雲林縣、新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，45例為已知感染源，7例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說，今日新增26例死亡個案，共計為男性17位、女性9位，年齡介於40多歲至100多歲，發病日介於5月15日至6月9日，確診日介於5月18日至6月11日，死亡日介於6月4日至6月11日。

指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案(案12698)，為本國籍40多歲女性，5月30日自中國返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫旅館進行居家檢疫，於6月9日出現發燒等症狀，6月10日由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診。