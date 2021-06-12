新聞眼／疫苗照妖鏡 照出無能政府

台灣疫情確居高不下，靠關係、管道、人脈的「特權疫苗」事件油然而生。圖為社區防疫宣導。（記者潘俊宏／攝影）

政府才剛宣傳全民打疫苗 免費，就爆出好心肝診所私打疫苗風波，各方撻伐「特權疫苗」，顯見疫苗量不足，已造成人民恐慌；高雄市此時卻發公文「逼」醫護人員打疫苗，還揚言依法裁罰，又顯露政府違法濫權，疫苗成一面照妖鏡，照出政府的無能。

全台持續三級警戒，確診人數居高不下，至昨日已有385人死亡，民眾心中恐慌可想而知；但疫苗量不足，全民得「分類」施打，擔心盼不到疫苗，靠關係、管道、人脈的「特權疫苗」油然而生。

提供足夠的疫苗本是政府責任及義務，民眾有免於恐慌權利，與其批評違規施打疫苗民眾，倒不如「溯源」追究政府為何提供疫苗量不足。如同文化界名人詹宏志昨天所指，希望台灣 很快可取得足夠疫苗，讓國人免於恐懼等待之苦。

蔡英文昨說「會窮盡一切努力控制疫情 」，但本土疫情爆發至今，政府大動作查辦不為執政黨所喜的「特權疫苗」，但對政府權貴以防疫之名搶打則視為理所當然。但問題根源不就是，政府未能「超前部署」購買疫苗、因應疫情變化規畫疫苗的分配、施打，才引發這波特權獵巫風波。

再者，民眾本有選擇疫苗種類、是否施打疫苗的權利，高雄市政府卻發公文揚言要對無正當理由、未打疫苗的醫護人員開罰。不只映照出現今政府對疫苗施打亂象的「消極」，自行擴大解釋傳染病防治法條文，想恫嚇人民時就祭出開罰手段，除葬送司法公信外，更凸顯欠缺法治國的基本理念。

人民不需總統的口頭道歉，只想問何時能回歸健康平安的日常生活？與其不時採司法強制手段，政府不如把資源、人力多放在該做的事情上。