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台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

「免疫橋接」取代三期臨床試驗 陳時中坦承：僅台灣

台灣新聞組／台北12日電
衛福部長陳時中（左）在立院答覆立委質詢時承認，高端疫苗以「免疫橋接」取代三期臨床試驗，國際上「目前還沒有這樣子被通過的」。（記者葉信菉／攝影）
衛福部長陳時中（左）在立院答覆立委質詢時承認，高端疫苗以「免疫橋接」取代三期臨床試驗，國際上「目前還沒有這樣子被通過的」。（記者葉信菉／攝影）

台灣國產高端疫苗尚未取得國際認證，高端疫苗表示未來三期臨床試驗會以「免疫橋接」方式進行，遭質疑將創國際第一例。衛福部長陳時中昨在立院答覆民眾黨立委高虹安質詢時承認，「目前還沒有這樣子被通過的。」「抗煞」（SARS）老將詹家琮則批評政府蒙蔽老百姓，更指疫苗審查委員有「壞蛋」和「傻蛋」。

世界衛生組織（WHO）上月針對「免疫橋接」議題進行第一次開會，但因仍有太多科學未知的部分，並未達到共識。陽明大學教授張鴻仁指出，食藥署去年即提出用免疫橋接，「做出大膽決定，走在世界第一」，但台大醫學系教授黃韻如表示，世界衛生組織對免疫橋接的議題近期才開完第一次會議，會中未達共識，還有太多科學未知部分。

黃韻如表示，衛福部次長石崇良日前也說，「國際標準」不代表「國際認證」。透過「免疫橋接」取得緊急授權的國產疫苗不是「國際標準」，而是「台灣標準」，不可以「國際標準」誤導社會，還告訴國人，台灣有超越國際的「台灣標準」的底線。

黃韻如指出，國產疫苗廠若要以現行的「二期期中分析結果」向美國食藥局（FDA）申請緊急授權，依現行原則是不可能的；若要以美國FDA授權作為未來的商業發展，必須要繼續做第三期臨床。黃韻如直言，國產疫苗倘若抱持著，國際遊戲規則可能會改，採僥倖心態停在二期臨床的心態，可預期的是不必對這樣的廠商有過多期待。

抗煞老將批政府蒙蔽老百姓

另外，中央研究院基因體研究中心研究技師詹家琮則批評，高端疫苗二期臨床試驗僅有最早源於武漢的原型病毒株，不專業、不科學，建議應加作英國株病毒實驗數據。他接受本報系採訪時說，政府是在蒙蔽老百姓，讓民眾以為國產疫苗效果很好。

詹家琮表示，疫苗審查委員有「壞蛋」和「傻蛋」，壞蛋是「明知卻不為」，知道應做三期，但礙於時間和金錢壓力「矇過去就好」，有些則是經驗和專業不足。

對詹家琮的說法，已請辭疫苗審查委員的中研院院士陳培哲表達敬佩與支持，表示詹說的很正確。陳培哲說，這次高端疫苗臨床試驗的抗體測試，是在中研院P3實驗室進行。詹家琮是中央研究院P3實驗室病毒中和抗體測試的祖師爺；詹家琮的研究室，就在前副總統陳建仁的旁邊。「這樣的人要講真話，要承受的風險壓力比我高的太多太多了，我非常的敬佩他的勇氣。」

詹家琮18年前鎮守中央研究院P3實驗室對抗SARS，操作期間不慎感染，是台灣最後一名SARS確定病例，長期在P3實驗室跟致命的病毒奮鬥，目前繼續研究新冠肺炎病毒。

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