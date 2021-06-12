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台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

採購才解盲的國產高價疫苗 蔡政府遭批黑箱

台灣新聞組／台北12日電
台灣國產疫苗爭議延燒。圖為副總統賴清德年初參訪「國光生物科技公司」、「高端疫苗生物製劑公司」及「聯亞生技公司」。（圖：總統府提供）
台灣國產疫苗爭議延燒。圖為副總統賴清德年初參訪「國光生物科技公司」、「高端疫苗生物製劑公司」及「聯亞生技公司」。（圖：總統府提供）

台灣國產高端疫苗解盲成功，但衛福部長陳時中不願證實採購價格，國民黨高雄市議員李雅靜指出，政府以高於國際疫苗八倍的價格，簽約採購二期解盲、尚未進入三期臨床的疫苗，是「花頭等艙的錢買經濟艙」；合約另標註，若因某些原因無法交貨，政府無法追回預付的8億6000萬元（台幣，下同，約合3100萬美元），等同是不平等的「馬關條約」。

蔡英文總統昨天發表公開談話，首度對受到感染、失去生命的國人「表達不捨與歉意」。她說，國產疫苗能否獲得緊急授權，相關單位將依審查標準，以專業、科學的嚴謹程序審查；安全、有效，是任何疫苗獲得緊急授權最重要的先決條件，「政府一定會依照國際科學標準，為國人健康安全嚴格把關，請大家放心」。

蔡總統承諾國產疫苗會「依國際科學標準」，但衛福部食藥署公布的緊急授權條件，卻透過「免疫橋接」協助國產疫苗取得緊急授權，對此世衛組織尚未訂出相關標準。衛福部長陳時中昨坦承，國際上「目前還沒有這樣子通過的」。

台大醫學系教授黃韻如表示，台灣不是不能創造「台灣標準」，但政府應誠實以告，台灣標準與國際標準不同，讓國人有判斷與選擇疫苗的權利。長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如說，現階段社區感染嚴重，死亡人數多，台灣若無法取得足夠的國際疫苗，的確可思考將國產疫苗當作「戰備疫苗」，至少先打先有保護力，免於重症或死亡，但建議國產疫苗第三期還是要做完。

國民黨立委賴士葆前天在立法院詢問國產疫苗單價，陳時中表示，國產疫苗也有簽保密協定，賴問之前採購國外疫苗編的預算單價是750元，國產疫苗比這價錢高還是低？陳時中說，編的數目比這個「高一點」。

但根據李雅靜和國民黨立院黨團取得外流的招標文件，高端單劑量包裝每劑881元（約合31.8美元），多劑量包裝（每瓶十劑）每劑為810元（約合29.3美元）；聯亞多劑量包裝（每瓶十劑），每劑750元（約合27.1美元）。

李雅靜指出，伯恩斯坦研究公司曾比較美國與歐盟的疫苗採購價格，輝瑞BNT美國的採購價格19.5美元，牛津AZ美國價格採購每劑4美元，莫德納美國每劑15美元，台灣國產疫苗每劑881元，是AZ疫苗的八倍之多。

2009年馬政府時也曾採購國產的國光公司流感疫苗，時任衛生署簡任秘書的台北市議員張斯綱表示，當時的決標採購單價、預算編列全部公開，如今政府竟將國產疫苗採購視為機密，如何不讓外界質疑「黑箱作業」？

時任衛生署長的楊志良也說，當年H1N1的國產疫苗價格比外國疫苗便宜，這次的國產疫苗不但比較貴，也沒有被國際認可。民眾黨立委高虹安昨天在立院質詢陳時中，為何國產疫苗價格貴，合約也是不平等條約？陳時中回應，若沒簽這樣合約，「我們一劑疫苗都買不到」。

流感疫苗 台灣 陳時中

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