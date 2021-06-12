台何時解除三級 陳時中曝時間點「目前沒條件」

台灣本土疫情嚴峻，近來許多確診者足跡都曾到傳統市場、大賣場等，台北將跟進依身分證字號尾數的分流管制。圖為士林市場民眾採買食材。（記者林伯東／攝影）

本土疫情 自5月11日爆發滿一個月，昨天新增本土病例286例，境外移入一例，24例死亡。指揮中心發言人莊人祥說，象徵傳染力的Rt值降至0.7，兩周前為1.02，低於一表示疫情有反轉跡象，但仍無法放鬆防疫 措施。

對於6月28日是否能解除全台三級警戒？指揮官陳時中說，案例數仍多，「目前還沒有那樣的條件」。

在立委追問下，陳時中說，如果10月底施打第一劑疫苗 比率能達六成，就不容易再形成社區傳播，染疫人數控制到一定比例，當然可以解除三級警戒。

民進黨立委林俊憲質疑，要到10月底才能解除三級警戒？陳時中說，他不做這樣的預測，社會環境如果控制住也不用到10月；現在疫情沒有變比較差，但社區防疫可能形成鬆懈，還要再觀察。

台灣昨新增286例。雖較初期單日500多例減少許多，但國衛院感染症與疫苗研究員周彥宏指出，Rt值至少要低於0.3才算疫情可控，目前沒有大規模爆發，但確診數仍無法大幅削減。

周彥宏表示，若要參考Rt值來解除疫情三級警戒，首先要能確保確診個案疫調範圍夠廣、更精確，若有不明感染源未匡列或遺漏，就會影響Rt值的真實性。目前台灣防疫仍須仰賴全民的公共衛生意識，但苗栗電子廠爆發移工群聚，凸顯移工管理及個人防疫有疏漏，於是陷入爆發第二波疫情的風險中。

周也說，還有必須全民接種疫苗，才有可能將Rt值降到更低；澳洲爆發疫情後，依賴封城等措施，花三個月才將Rt值控制在0.3以下，但維持一段時間又爆發二波感染，直到全民疫苗接種率達二成，疫情才回到可控範圍。他表示，Rt值可能反覆上下波動，6月28日能否解除三級，過程仍有許多因素干擾。

指揮中心昨也宣布邊境嚴管措施，未持有中華民國有效居留證的非本國籍人士暫緩入境，並暫停旅客來台轉機，緊急或人道考量等專案許可者除外。