我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美53.6%成人 完全接種疫苗

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

新聞評論／放進病毒的官沒事 施打疫苗的民有罪

聯合報社論
AZ疫苗開放75歲以上長者施打，各地詢問度爆表。（記者林澔一／攝影）
AZ疫苗開放75歲以上長者施打，各地詢問度爆表。（記者林澔一／攝影）

趁著高端疫苗解盲，蔡政府發動了一波大反擊，意圖扳回這波本土疫情大爆發的失分。由於台北市幾家診所讓非列冊人員施打疫苗，遭綠營黨政人士群起圍攻是「特權施打」，檢警調同步發動搜索約談，罪名包括詐欺、侵占、偽造文書等。正當其他國家運用抽獎、抽豪宅、送大麻等手法鼓勵民眾施打疫苗，台灣民眾接種疫苗卻犯了滔天大罪；兩相對照，彷彿天堂與地獄之別。

台灣也曾是一個防疫天堂，人們自在生活，無畏病毒侵擾。直到五月，英國變種病毒經由華航諾富特的破口進入社區，全台防線崩潰，人民瞬間墜入地獄。至此，大家才恍然明白：原來政府說好的疫苗全都遲到，必須仰賴外援；政府誇口的篩檢量能，竟需要一次次「校正回歸」；台灣充沛的醫療量能，竟讓許多民眾猝死家中方知確診；先前人們拒打的疫苗，現在則成了國家嚴管配發的「戰略物資」，未依排序施打就是犯法。

在疫苗供應不繼時，「好心肝」診所擅用資源替上千名非列冊志工施打疫苗，當然是可議之事。該診所聲稱，是擔心疫苗即將過期因而加速施打，這說法也難謂理直氣壯。然而，指揮中心要求地方政府只能將疫苗發至醫院，不能發給診所，是合理的規定嗎？恐怕不然。醫院對疫苗的需求當然更迫切，但就這次疫情大爆發看，如果政府不發給基層診所必要的疫苗防護，許多社區感染者即可能被拒於就醫門外；否則，就是基層醫師要承受更多的感染風險。近日，一名打過疫苗的三重醫師仍染疫身亡，不正是血淋淋的教訓？

進一步檢視，指揮中心在承平時期訂下的疫苗施打順序，難道不需要因應情勢作出調整？除了基層診所，處於高風險端的族群還有長照體系的居服員、社福人員，乃至疫情期間更形繁忙的外送人員。他們移動頻繁，接觸不同的對象，足跡又深入社區，因此格外需要疫苗的保護，也可避免自身變成病毒的散播者。但指揮中心制訂的施打順序，存在明顯的「階級盲點」，卻未將這類基層的工作者納入考量；這些盲點，皆可能成為防疫的潛在漏洞。

諷刺的是，在所謂的「特權施打」者中，比起基層診所的醫師志工更可議的，是爭議多端的行政院顧問丁怡銘。他的工作只不過是製作梗圖指揮網軍，指揮中心卻以他有參與若干防疫會議為由，5月中即安排為他施打疫苗。試問，如果「好心肝」診所為志工打疫苗是違法徇私，指揮中心任意破例為沒有風險負擔的官員施打，豈非一樣特權徇私？或者，以指揮官陳時中的威權心態，他自己就是法律，他愛給誰特權就能給誰特權？

說穿了，這次蔡政府出動檢警調搜索「好心肝」等診所，其實是「項莊舞劍」，意在台北市長柯文哲。原因是，5月以來這波疫情，台北市的處理應對有方，不僅有效控制疫情，也讓中央疫情指揮中心的滯後部署顯得灰頭土臉，柯文哲的支持度因此上升不少。為此，蔡政府必須找機會挫一挫他的銳氣，剛好基層診所為大批志工接種疫苗，即成了綠營「圍剿柯文哲」的最佳攻擊點。

沒錯，柯市府在發放疫苗的議題上出現行政瑕疵，應該受到指摘。問題是，相對於陳時中隔離決策錯誤放病毒長驅直入、疫苗採購不當導致國人無處施打、醫療資源調度不當讓數百民眾枉送性命、政治大頭症拒絕廣篩等，國人會看不出來誰的錯更嚴重嗎？放病毒的官沒事，打疫苗的民眾犯法，這是怎樣的民主台灣？

疫苗 疫情 台灣

上一則

特權接種爭議 柯文哲：台疫苗若夠 誰半夜排隊搶打

下一則

「當死亡變1個號碼」 龍應台批掌權傲慢 痛心公務常態報告

延伸閱讀

台灣疫苗採購遭批黑箱

台灣疫苗採購遭批黑箱
蔡英文首度為台本土疫情延燒致歉 承諾竭盡所能全力控制

蔡英文首度為台本土疫情延燒致歉 承諾竭盡所能全力控制
高端解盲 院士陳培哲：既定劇本 毫無意外

高端解盲 院士陳培哲：既定劇本 毫無意外
搶打疫苗…政院挺丁怡銘「沒特權」 立委氣哭

搶打疫苗…政院挺丁怡銘「沒特權」 立委氣哭

熱門新聞

輝瑞疫苗。(路透資料照片)

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

2021-06-10 20:11
目前中國各地都能為台灣民眾提供新冠疫苗免費接種服務。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。 記者林則宏／攝影

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

2021-06-09 19:36
壹電視公司一名劉姓攝影師昨天上午被人發現猝死在公司廁所。圖為壹電視。(本報系資料照)

台北內湖電視台攝影師猝死馬桶上 檢測結果竟確診新冠

2021-06-08 16:17
圖為施打莫德納後的疫苗空瓶。中央社

台首例打AZ疫苗死亡 打莫德納送加護病房

2021-06-11 17:06
美國政府派出美軍C-17運輸機飛抵台北松山機場。(記者黃義書／攝影)

美宣布贈台75萬劑疫苗 3參議員抵台

2021-06-05 20:19
三重基層診所醫師曾於一周前施打AZ疫苗，之後在家中跌倒送醫急救無效，並篩檢確診。圖／本報系資料照片

台「首例醫護」確診死亡 曾接種疫苗 臥室跌倒急救無效

2021-06-10 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」

大S婚變7天打破沉默 深夜怒嗆「蔡！屠殺我們！」