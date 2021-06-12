新聞評論／放進病毒的官沒事 施打疫苗的民有罪

AZ疫苗開放75歲以上長者施打，各地詢問度爆表。（記者林澔一／攝影）

趁著高端疫苗 解盲，蔡政府發動了一波大反擊，意圖扳回這波本土疫情 大爆發的失分。由於台北市幾家診所讓非列冊人員施打疫苗，遭綠營黨政人士群起圍攻是「特權施打」，檢警調同步發動搜索約談，罪名包括詐欺、侵占、偽造文書等。正當其他國家運用抽獎、抽豪宅、送大麻等手法鼓勵民眾施打疫苗，台灣 民眾接種疫苗卻犯了滔天大罪；兩相對照，彷彿天堂與地獄之別。

台灣也曾是一個防疫天堂，人們自在生活，無畏病毒侵擾。直到五月，英國變種病毒經由華航諾富特的破口進入社區，全台防線崩潰，人民瞬間墜入地獄。至此，大家才恍然明白：原來政府說好的疫苗全都遲到，必須仰賴外援；政府誇口的篩檢量能，竟需要一次次「校正回歸」；台灣充沛的醫療量能，竟讓許多民眾猝死家中方知確診；先前人們拒打的疫苗，現在則成了國家嚴管配發的「戰略物資」，未依排序施打就是犯法。

在疫苗供應不繼時，「好心肝」診所擅用資源替上千名非列冊志工施打疫苗，當然是可議之事。該診所聲稱，是擔心疫苗即將過期因而加速施打，這說法也難謂理直氣壯。然而，指揮中心要求地方政府只能將疫苗發至醫院，不能發給診所，是合理的規定嗎？恐怕不然。醫院對疫苗的需求當然更迫切，但就這次疫情大爆發看，如果政府不發給基層診所必要的疫苗防護，許多社區感染者即可能被拒於就醫門外；否則，就是基層醫師要承受更多的感染風險。近日，一名打過疫苗的三重醫師仍染疫身亡，不正是血淋淋的教訓？

進一步檢視，指揮中心在承平時期訂下的疫苗施打順序，難道不需要因應情勢作出調整？除了基層診所，處於高風險端的族群還有長照體系的居服員、社福人員，乃至疫情期間更形繁忙的外送人員。他們移動頻繁，接觸不同的對象，足跡又深入社區，因此格外需要疫苗的保護，也可避免自身變成病毒的散播者。但指揮中心制訂的施打順序，存在明顯的「階級盲點」，卻未將這類基層的工作者納入考量；這些盲點，皆可能成為防疫的潛在漏洞。

諷刺的是，在所謂的「特權施打」者中，比起基層診所的醫師志工更可議的，是爭議多端的行政院顧問丁怡銘。他的工作只不過是製作梗圖指揮網軍，指揮中心卻以他有參與若干防疫會議為由，5月中即安排為他施打疫苗。試問，如果「好心肝」診所為志工打疫苗是違法徇私，指揮中心任意破例為沒有風險負擔的官員施打，豈非一樣特權徇私？或者，以指揮官陳時中的威權心態，他自己就是法律，他愛給誰特權就能給誰特權？

說穿了，這次蔡政府出動檢警調搜索「好心肝」等診所，其實是「項莊舞劍」，意在台北市長柯文哲。原因是，5月以來這波疫情，台北市的處理應對有方，不僅有效控制疫情，也讓中央疫情指揮中心的滯後部署顯得灰頭土臉，柯文哲的支持度因此上升不少。為此，蔡政府必須找機會挫一挫他的銳氣，剛好基層診所為大批志工接種疫苗，即成了綠營「圍剿柯文哲」的最佳攻擊點。

沒錯，柯市府在發放疫苗的議題上出現行政瑕疵，應該受到指摘。問題是，相對於陳時中隔離決策錯誤放病毒長驅直入、疫苗採購不當導致國人無處施打、醫療資源調度不當讓數百民眾枉送性命、政治大頭症拒絕廣篩等，國人會看不出來誰的錯更嚴重嗎？放病毒的官沒事，打疫苗的民眾犯法，這是怎樣的民主台灣？