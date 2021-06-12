特權接種爭議 柯文哲：台疫苗若夠 誰半夜排隊搶打

柯文哲說，沒疫苗怎麼還會流到診所，這也就是北市府要檢討改進的。（圖：北市府提供）

各縣市紛紛傳出特權施打疫苗 亂象，中央流行疫情 指揮中心副指揮官陳宗彥昨天表示，指揮中心已經展開行政及司法調查，要求各縣市衛生局提出調查報告，檢調也會深入調查，呼籲各縣市要依照指揮中心訂定的類別施打。

台北市傳出好心肝診所違規替非醫事人員的志工打疫苗，台北地檢署前天指揮調查局等單位赴健保署、北市政府衛生局及好心肝等處所調閱資料，以證人身分約談好心肝負責人許金川、北市府衛生局疾管科余姓科長共12人，檢方漏夜以視訊方式複訊，昨天全數請回，最快下周約談衛生局副局長陳正誠。

至於違法施打疫苗名單外流，其中包含藝人、政商名流等權貴，台北市長柯文哲表示，全世界已有20億人打過疫苗，在台灣 還需三更半夜跑到診所偷偷打疫苗，他不能說名單裡沒權貴，但掃地阿姨、水電工等人數更多，這些人都在等檢察官傳訊。現在名單都在北檢手上，後續看如何處理。

柯文哲指出，歸根究柢，想打疫苗、想搶疫苗都是出自「人性」，若疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？

媒體人周玉蔻昨在臉書影射中廣董事長趙少康也是好心肝特權施打疫苗VIP之一，趙少康昨澄清，「保證沒有」，絕對不會幹這樣的事情。

雲林縣則再爆特權插隊打疫苗。除前縣長張榮味及女兒張嘉郡，包括民進黨雲林縣議員邱世文丶蔡岳儒，及時代力量議員廖郁賢都被爆打過疫苗，昨分別在臉書發文道歉。

日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，昨天下午已完成檢驗封緘。疫情指揮中心昨天宣布，晚間即可配送50多萬劑，各縣市政府可自行決定接種時間，但仍以6月15日開打為原則。由於這一批疫苗的開放對象包括75歲以上的長者，詢問度爆表，各地里長的電話接不完，醫療院所的電話也都被打爆。