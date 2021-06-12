櫃姐確診 1家9人染疫母病亡 中市急發6800簡訊找人

新光三越台中中港店傳出化妝品櫃姐確診，市府成立快篩站，要求可能接觸到的所有員工都須篩檢。（記者黃仲裕／攝影）

新光三越台北、台中店皆出現櫃姐染疫案例，染疫個案確診前都有上班紀錄，導致百貨同事、消費者人心惶惶。新光三越台北站前店櫃姐疑隱匿接觸史害其他同事確診，台中櫃姐則因彰化家庭聚餐染疫，兩者染疫無關；新光三越發出聲明，台北站前店再休館3天全員快篩，台中中港店繼前晚閉店消毒後，昨天再休館一天。

新光三越中港店櫃姐家族已有9人確診 中市府急發6800多通簡訊找這些人，11日下午市府召回風險接觸者進行快篩，目前200多人為陰性，市府也針對6月8日到10日曾至新光三越消費的6800多名顧客發送簡訊提醒，如有身體不適或快篩需求，可在端午連假3天至3處醫院快篩站篩檢 。

據本報系聯合報報導，媒體接獲櫃姐爆料，台北新光三越站前店W櫃姐有9名家人確診，母親還因此過世，W櫃姐5月曾回老家一趟，期間持續上班，還狂咳嗽，隱瞞接觸史害同事也確診。新光三越昨天聲明表示，的確接獲有確診者通知，第一時間即啟動防疫 調查與消毒，為確保員工安全，也會休館至14日，全員快篩。

有員工爆料，昨到公司指定的新光醫院快篩，院方告知要自費，一採要680元、二採要5000元，該員工最後沒有篩檢就離開。新光三越昨回應，鼓勵員工可至新光醫院或篩檢站檢查，但不強制；至於費用問題，新光三越沒有回應。

基隆市長林右昌昨也證實，一位家住基隆的新光三越站前店專櫃小姐，因職場有多人確診，她警覺性高，自主前往採檢後確診，已收治集中檢疫所。

無獨有偶，新光三越中港店一樓香奈兒化妝品專櫃29歲櫃姐也確診，這是台中首次出現百貨業員工確診案例。台中疫調人員查出，這名櫃姐4日與彰化外婆等20名家族成員用餐，6日嗅覺喪失，8日還上一天班，9日外婆確診，是全家族首例，前後共9人染疫。

台中市長盧秀燕昨下令緊急召回新光三越所有員工快篩，也對8日到10日前往消費的顧客發出快篩令。下午快篩同樓層及相關人員共218人全數陰性，另匡列的居家隔離者5人PCR也全數陰性。

新光三越中港店表示，前晚7時被告知該名櫃姐確診後，立即自主閉店，徹夜全館大消毒，昨天自主停業，「不是被勒令停業」，昨天也再執行大消毒；等市府會勘確認後，再決定恢復營業時間。

台中衛生局長曾梓展說，這名染疫櫃姐住台中市南屯區，為彰化縣家庭群聚的個案，沒有支援台北，「與台北沒有相關」。這名櫃姐父親在6月3日載她從彰化到好市多 台中店購物，4日回彰化老家聚餐；6日出現嗅覺喪失，7日下午返回台中診所就醫，8日曾上班一天，除在一樓櫃位，也到地下二樓買餐點，到二樓用餐。

曾梓展表示，9日下午，櫃姐因外婆確診接受PCR採檢，10日確診，匡列同住1人、職場4人等5名接觸者隔離採檢。根據疫調，全家族共9人確診，都參與4日的家族聚餐。