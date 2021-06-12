我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

櫃姐確診 1家9人染疫母病亡 中市急發6800簡訊找人

台灣新聞組／台北12日電
新光三越台中中港店傳出化妝品櫃姐確診，市府成立快篩站，要求可能接觸到的所有員工都須篩檢。（記者黃仲裕／攝影）
新光三越台中中港店傳出化妝品櫃姐確診，市府成立快篩站，要求可能接觸到的所有員工都須篩檢。（記者黃仲裕／攝影）

新光三越台北、台中店皆出現櫃姐染疫案例，染疫個案確診前都有上班紀錄，導致百貨同事、消費者人心惶惶。新光三越台北站前店櫃姐疑隱匿接觸史害其他同事確診，台中櫃姐則因彰化家庭聚餐染疫，兩者染疫無關；新光三越發出聲明，台北站前店再休館3天全員快篩，台中中港店繼前晚閉店消毒後，昨天再休館一天。

新光三越中港店櫃姐家族已有9人確診 中市府急發6800多通簡訊找這些人，11日下午市府召回風險接觸者進行快篩，目前200多人為陰性，市府也針對6月8日到10日曾至新光三越消費的6800多名顧客發送簡訊提醒，如有身體不適或快篩需求，可在端午連假3天至3處醫院快篩站篩檢

據本報系聯合報報導，媒體接獲櫃姐爆料，台北新光三越站前店W櫃姐有9名家人確診，母親還因此過世，W櫃姐5月曾回老家一趟，期間持續上班，還狂咳嗽，隱瞞接觸史害同事也確診。新光三越昨天聲明表示，的確接獲有確診者通知，第一時間即啟動防疫調查與消毒，為確保員工安全，也會休館至14日，全員快篩。

有員工爆料，昨到公司指定的新光醫院快篩，院方告知要自費，一採要680元、二採要5000元，該員工最後沒有篩檢就離開。新光三越昨回應，鼓勵員工可至新光醫院或篩檢站檢查，但不強制；至於費用問題，新光三越沒有回應。

基隆市長林右昌昨也證實，一位家住基隆的新光三越站前店專櫃小姐，因職場有多人確診，她警覺性高，自主前往採檢後確診，已收治集中檢疫所。

無獨有偶，新光三越中港店一樓香奈兒化妝品專櫃29歲櫃姐也確診，這是台中首次出現百貨業員工確診案例。台中疫調人員查出，這名櫃姐4日與彰化外婆等20名家族成員用餐，6日嗅覺喪失，8日還上一天班，9日外婆確診，是全家族首例，前後共9人染疫。

台中市長盧秀燕昨下令緊急召回新光三越所有員工快篩，也對8日到10日前往消費的顧客發出快篩令。下午快篩同樓層及相關人員共218人全數陰性，另匡列的居家隔離者5人PCR也全數陰性。

新光三越中港店表示，前晚7時被告知該名櫃姐確診後，立即自主閉店，徹夜全館大消毒，昨天自主停業，「不是被勒令停業」，昨天也再執行大消毒；等市府會勘確認後，再決定恢復營業時間。

台中衛生局長曾梓展說，這名染疫櫃姐住台中市南屯區，為彰化縣家庭群聚的個案，沒有支援台北，「與台北沒有相關」。這名櫃姐父親在6月3日載她從彰化到好市多台中店購物，4日回彰化老家聚餐；6日出現嗅覺喪失，7日下午返回台中診所就醫，8日曾上班一天，除在一樓櫃位，也到地下二樓買餐點，到二樓用餐。

曾梓展表示，9日下午，櫃姐因外婆確診接受PCR採檢，10日確診，匡列同住1人、職場4人等5名接觸者隔離採檢。根據疫調，全家族共9人確診，都參與4日的家族聚餐。

篩檢 好市多 防疫

上一則

新聞眼／疫苗照妖鏡 照出無能政府

下一則

總統專機私菸案 2少校重判逾10年 跑腿小弟被認是主謀

延伸閱讀

逾86%長者已打1劑 染疫高風險 轉向未接種年輕人

逾86%長者已打1劑 染疫高風險 轉向未接種年輕人
不要輕忽確診 解隔離後...他「肺部受損」須戴氧氣機

不要輕忽確診 解隔離後...他「肺部受損」須戴氧氣機
+263 死亡28 陳時中：下降趨勢不明顯

+263 死亡28 陳時中：下降趨勢不明顯
印度染疫日歿逾6000人 創全球新高

印度染疫日歿逾6000人 創全球新高

熱門新聞

輝瑞疫苗。(路透資料照片)

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

2021-06-10 20:11
目前中國各地都能為台灣民眾提供新冠疫苗免費接種服務。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。 記者林則宏／攝影

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

2021-06-09 19:36
壹電視公司一名劉姓攝影師昨天上午被人發現猝死在公司廁所。圖為壹電視。(本報系資料照)

台北內湖電視台攝影師猝死馬桶上 檢測結果竟確診新冠

2021-06-08 16:17
圖為施打莫德納後的疫苗空瓶。中央社

台首例打AZ疫苗死亡 打莫德納送加護病房

2021-06-11 17:06
美國政府派出美軍C-17運輸機飛抵台北松山機場。(記者黃義書／攝影)

美宣布贈台75萬劑疫苗 3參議員抵台

2021-06-05 20:19
三重基層診所醫師曾於一周前施打AZ疫苗，之後在家中跌倒送醫急救無效，並篩檢確診。圖／本報系資料照片

台「首例醫護」確診死亡 曾接種疫苗 臥室跌倒急救無效

2021-06-10 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚

惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚