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台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

媒體人林芳怡染疫 猝逝救護車上

台灣新聞組／台北12日電
雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡，證實染疫驟逝。（圖：摘自臉書）
雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡，證實染疫驟逝。（圖：摘自臉書）

雄獅集團旗下的欣傳媒資深總監林芳怡，驚傳10日因新冠肺炎驟逝，據了解從身體不適到送醫不治，僅短短不到24小時，讓親友們備感傷心及震驚錯愕，許多好友感到難過與不捨紛紛在臉書表達哀悼。

據本報系聯合報報導，新冠肺炎在國內已造成超過300人死亡，10日傳出雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡也因染疫猝逝，林芳怡前幾天還在臉書感謝日本贈送疫苗，9日晚間卻突然無法呼吸、緊急送醫，結果在救護車上就過世，台大政治系副教授彭錦鵬10日深夜在臉書悼念林芳怡；雄獅旅遊總經理游國珍也在11日證實此事。

雄獅集團欣傳媒同仁自5月17日起採AB兩組於松山文創園區辦公室以及居家上班，6/2是芳怡老師最後一次進松菸辦公室上班，隔天起採居家上班至昨日，期間皆無相關症狀或接觸史。在得知芳怡老師PCR陽性確診訊息後，在松菸辦公室一同工作接觸的5名同事，為謹慎起見，皆於昨日進行PCR檢測，目前快篩結果皆為陰性，其中4位PCR檢測結果為陰性，另外1位PCR檢測結果待出爐，並已請相關接觸同事加強自我健康監測，並居家上班至下周。

新冠疫情猝死案件頻傳。一位民眾表示，獨居在台北的舅舅本月7日在住家猝死，處理遺體過程花費近8個小時，至今還無法判定死因，因為「不忍心舅舅的遺體一直在書桌前面」，於是他聽從葬儀社建議，讓舅舅早點進冰櫃，最後由醫師依家族史，開立死亡證明「心肌梗塞」。

但期間找了警方、消防隊、1922、衛生局，無人能知舅舅是否確診死亡，令人無所適從，他建議猝死案例應強制採檢，降低風險。對於猝死案處理程序，中央疫情指揮中心發言人莊人祥昨說，預計下周與檢方開會討論。

猝死 檢測 臉書

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